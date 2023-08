Ilaria D’Amico, la separazione finita malissimo: rapporto naufragato e famiglia rovinata per sempre

Ilaria D’Amico, la separazione che fa male e fa molto discutere. La famiglia è bella che rovinata e i fan sono senza parole.

Ilaria D’Amico s’è fatta conoscere ampiamente, sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, in veste sia di conduttrice che di giornalista sportiva. Oltre che essere un’immensa professionista, è una donna dotata di ragguardevole bellezza e di fascino assolutamente magnetico. Elegante e raffinata, ha saputo conquistare in men che non si dica una grossa fetta di estimatori.

È stata a lungo lontana dalla conduzione ed è solo di recente tornata sul Piccolo Schermo, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, che non vedevano l’ora di rivederla in azione. Non l’ha però fatto con un programma sportivo, ma con un talk, dove ha intervistato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Marco Castoldi, in arte Morgan.

Stiamo parlando di Che C’è Di Nuovo, andato onda in Rai, ma che pare non avere ottenuto grandi ascolti e che ha dovuto chiudere i battenti anzitempo, procurando grande dolore nei cuori dei suoi fan, che ora sperano per lei che possa contare su nuove possibilità. Tuttavia Ilaria non è solo una grande professionista molto stimata, ma anche un volto e un personaggio parecchio chiacchierato per via del suo privato.

Ilaria D’Amico, il suo passato e presente sentimentale

Da moltissimi anni è legata, sentimentalmente parlando, all’affasciante Gigi Buffon, che ha deciso di lasciare definitivamente il calcio giocato. Con lui ha messo al mondo un figlio, terzogenito per il calciatore e secondogenito per Ilaria, di nome Leopoldo Mattia, che oggi ha 7 anni. Lo sportivo tuttavia ha già alle spalle un matrimonio finito.

Infatti Gigi è stato sposato con Alena Seredova, con la quale ha messo al mondo altri due figli maschi. La sua celebre ex si è da poco risposata, mettendo al mondo una splendida bambina con il suo nuovo compagno di vita, Alessandro Nasi. Ora i fan della D’Amico sono anche preoccupati perché nella vita della loro beniamina non c’è solo tanta gioia, ma si parla anche di un addio e di una famiglia rovinata.

Il triste addio al marito

Sì, ma tutto ciò è accaduto nel suo passato, visto che ora, come sussurra il settimanale Diva e Donna, sono imminenti le nozze con il suo Gigi. La D’Amico è stata sposata con Rocco Attisani, che è un’imprenditore molto conosciuto nell’ambito immobiliare, fino al 2014, quando poi arrivò il divorzio.

Col marito Ilaria aveva messo al mondo Pietro, che oggi ha 11 anni. I suoi genitori sono rimasti in buoni rapporti e lui vive da anni con la sua celebre mamma e il mitico Gigi, nonché col fratellino Leopoldo Mattia. Ora non c’è spazio per il dolore, ma solo per l’immensa gioia e chissà che, oltre conoscere la data delle loro nozze, gli estimatori di Ilaria non ricevano anche una notizia sul suo futuro lavorativo.