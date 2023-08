Elisabetta Canalis, incinta è ancora più bella | Spuntano le foto inedite che fanno sciogliere il cuore

Elisabetta Canalis, la meravigliosa showgirl sarda lascia senza fiato i suoi fan. Le foto della dolce attesa commuovono fino alle lacrime.

Si sta godendo a pieni polmoni la sua estate Elisabetta Canalis. Donna bellissima e dotata di una fisicità decisamente spettacolare, è pure ricca di una sensualità fuori dal comune. E che dire della sua innata eleganza e del suo ragguardevole magnetismo? Insomma, lei non è di certo una persona che passa inosservata.

Impossibile è non rimanere estasiati quando la si vede in TV o suoi Social, dove lei è molto attiva, sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Stories. Qui ci regala perlopiù fotografie, ma per la verità anche qualche video, dove è intenta ad allenarsi in palestra o a casa sua per mantenersi in forma.

Tra l’altro lei da tempo è una praticante di kickboxing e di recente si è riconfermata per la seconda volta consecutiva campionessa, battendosi come una vera e propria leonessa presso la Reggia Venaria di Torino. Dunque per l’occasione è tornata in Italia. Un ritorno molto gradito da parte dei suoi fan che si sono molto dispiaciuti quando lei ha deciso di trasferirsi in America.

Elisabetta Canalis, la lieta novella che scalda i cuori

Del resto se lei aveva preso questa scelta era per amore. Sì, per quel grande sentimento che l’ha legata all’affascinante chirurgo Brian Perri con il quale però il matrimonio è naufragato negli scorsi mesi, lasciando il classico amaro in bocca ai più. Tuttavia gli ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti e ciò è fonte di serenità per gli estimatori di Ely.

Estimatori che ora hanno i cuori gonfi di gioia grazie alla visione di alcuni scatti. Stavolta non possiamo definirli sensuali. Diciamo pure che sono molto dolci e teneri. Del resto qui possiamo notare la Canalis chiaramente in stato interessante. Una lacrima di commozione scende nel viso a chi la osserva. La lieta novella che fa impazzire il Web.

Lei in dolce attesa, i dolcissimi scatti amarcord

Tuttavia le foto in questione non sono recenti, Difatti la divina Elisabetta non è in dolce attesa dal compagno Georgian Cimpeanu con il quale condivide la passione per lo Sport, visto anche che lui è il suo allenatore. Dunque gli scatti che vi mostriamo, dal sapore leggermente amarcord, ritraggono la sportiva quando anni fa stava aspettando la sua Skyler che è venuta al mondo nel 2015.

La bimba, che appare sovente sui Social nel seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della sua tanto celebre mamma, è frutto del passato amore dell’ex velina con il marito. A quanto pare possiede una grande passione per l’attività sportiva e la vita all’aria aperta. Ora si sta godendo pienamente la sua estate con la sua genitrice anche in Italia, soprattutto in Sardegna, terra natale di Ely.