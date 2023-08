Questa bambina dolcissima era il volto di note pubblicità, oggi è la più famosa di Mediaset: chi è

Qui era una bambina dolcissima e bellissima. Vera star della pubblicità. Oggi è super famosa per altro. Chi è?

Una bimba bellissima e dallo sguardo alquanto birichina e dagli occhi furbetti. L’aria è comunque molto dolce e tenera. Capelli biondi lisci e dotati di una deliziosa frangetta. Allora era richiestissima per tanti spot pubblicitari che abbiamo ammirato tante volte sul Piccolo Schermo. Crescendo ha cambiato ambito lavorativo, anche se la TV non l’ha mai lasciata.

Certamente ha capito che fosse il mondo dello spettacolo fosse decisamente il suo universo professionale. Inizialmente ci ha conquistati, una volta post adolescente, con la sua ragguardevole bellezza e la sua incredibile fisicità che lasciano senza fiato. Ha lavorato con modella e ha partecipato anche al concorso di bellezza per antonomasia.

Parliamo di Miss Italia. La sua partecipazione è avvenuta nel 1998. Allora aveva 17 anni e aveva indossato la fascia di Miss Cinema Lazio. Non per nulla il Grande Schermo ha fatto parte per un certo periodo della sua vita. Successivamente ha capito che la recitazione non fosse la sua strada. E così ha pensato di dedicarsi ad altro.

Dalla pubblicità alla TV, oggi è una delle conduttrici più amate

Inizialmente sono arrivati i piccoli ruoli dove si è comunque fatta notare. L’abbiamo vista giovanissima danzare insieme ad altre sue coetanee in uno dei più famosi quiz show di Canale 5 che è andato in onda per moltissimo tempo lanciando non solo lei come stella ma anche molte altre ragazze . Ed è proprio qui che ha conosciuto colei che è diventata la sua migliore amica in assoluto.

Da tempo sono diventate due conduttrici di punta dell’Azienda del Biscione. La ragazzina della foto oggi splendida 41enne è anche un personaggio molto chiacchierato per il suo privato che difficilmente tale riesce a rimanere. Dopo la fine del suo matrimonio con un fuoriclasse del calcio italiano, ha trovato l’amore tra le braccia di un affascinante imprenditore tedesco. Avete capito d chi è?

Ilary Blasi, meravigliosa ieri come oggi

Sì, è proprio lei, la meravigliosa Ilary Blasi. In questo momento la showgirl romana si sta godendo al massimo la sua estate soprattutto in compagnia del suo amatissimo Bastian Muller. Ci hanno estasiato con un romantico viaggio in Brasile poi con giornate incantevoli in montagna dove si sono dati alle passeggiate e gite in biciletta.

Lei è apparsa in gran forma e più bella che mai. Ora come ora è volata in Sardegna e sta regalando numerosi scatti ai suoi numerosi estimatori dove mette in luce una fisicità stratosferica. E chissà che dopo essersi rigenerata dopo tanto relax e svago, non dia liete novelle al suo pubblico, annunciando i suoi nuovi progetti lavorativi.