Samantha De Grenet, violenza atroce e shock senza precedenti: il figlio per un pelo non ha assistito alla scena | La triste vicenda

Samantha De Grenet, ha parlato di violenza e momenti molto duri. Fortunatamente il figlio non li ha vissuti per un pelo. La triste confessione.

Bella, bellissima e dotata di una fisicità spettacolare oltre che di un fascino assolutamente unico e magnetico. Così si può descrivere e pure a buona ragione la splendida Samantha De Grenet. Showgirl amatissima, ci tiene sovente in compagnia sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiali Instagram, sia con Stories sia con post che riguardano la sua vita privata e lavorativa.

Ora poi che siamo in piena estate e nel mese vacanziero per antonomasia sta regalando ai suoi tanti estimatori tanti scatti vacanzieri dove la possono ammirare in costume da bagno, perlopiù bikini. Lei è in forma strepitosa e con la pelle abbronzata e i capelli bei mossi e schiariti naturalmente dal sole è un vero incanto.

Negli ultimi giorni si sta rilassando in compagnia di alcuni amici all’Argentario mentre la sua best friend Elenoire Casalegno è stata avvistata nella sua Romagna. Le due sono legatissime e regalano solitamente tantissime gag con esilaranti siparietti ai loro estimatori. Samantha è anche una bravissima imprenditrice nel settore Beauty dove opera con successo da tempo.

Samantha De Grenet, la triste vicenda che l’ha coivolta

E del resto una donna tanto affascinante come lei è certamente uno squisito biglietto da visita per quest’ambito. Lei è anche una grande sportiva e cura sempre con grandissima attenzione la sua alimentazione quotidiana. E tutte queste sue attenzioni sono decisamente più che evidenti. Non per nulla a 52 anni compiuti non ha nulla da invidiare a una 35enne.

Di recente però l’imprenditrice e showgirl ha spaccato in men che non si dica i cuori dei suoi fan raccontando di un episodio molto duro e triste che l’ha coinvolta. L’adorato figlio Brando Barbato non lo ha vissuto per un pelo. E almeno questo le è stato di piccolissimo conforto nel dramma che le è accaduto.

“Una violenza vera e propria”, ma fortunatamente il figlio non c’era

In poche parole le sono entrati in casa a Roma. ” Non si aspettavano che tornassi, pensavano che dovessi passare il fine settima fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi pensa che poteva anche andare peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”, ha dichiarato Samantha al Messaggero.

Poco dopo ha aggiunto: ” Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme“. Insomma, se da un lato si ritiene fortunata per il fatto che la sua creatura non fosse lì in quel momento, dall’altro, oltre alla violazione del proprio nido, c’è il dolore di aver perso tanti ricordi per lei importanti. I fan si sono stretti a lei in un lungo abbraccio virtuale.