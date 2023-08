Luca Argentero, l’addio alla sua dolce metà fa malissimo: eppure sembravano una coppia molto unita

Luca Argentero, decisamente l’addio al suo amore fa molto male. I fan sono senza parole.

È uno degli attori sia del Piccolo che del Grande Schermo più apprezzati dagli italiani, il bravo e carismatico Luca Argentero. Tra l’altro ha conquistato i cuori di tantissime donne italiane, sin da quando ha fatto capolino tantissimi anni fa al Grande Fratello nella sua versione tradizionale.

Luca però non si è mai rimasto con le mani in mano ma si è messo seriamente a studiare recitazione al fine di iniziare seriamente la carriera di attore. Oggi possiede un curriculum professionale di massimo rispetto e, nel corso del tempo, ha convinto sia in ruoli brillanti che drammatici.

Tra quelli più recenti è impossibile non ricordare quello di Doc nella serie omonima, una delle più seguite e apprezzate degli ultimi anni trasmesse in Rai.

Argentero di recente ha debuttato come scrittore, dando alle stampe il suo primo romanzo intitolato Disdici Tutti I Miei Impegni, pubblicato da Mondadori.

Luca Argentero, vincente sotto ogni punto di vista

Ora l’attore si sta godendo le sue vacanze estive a Borgo Ignazia. Lui deve ricaricare come si deve le pile in vista di un autunno lavorativo parecchio pieno, per l’immensa gioia dei suoi estimatori. Luca però non è solo vincente dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto sentimentale.

Da anni fa coppia fissa con l’attrice e imprenditrice digitale Cristina Marino, con la quale è convolato a nozze nel 2021. Con lei ha messo al mondo ben due figli, quali Nina Speranza di 3 anni e Noè Roberto di soli 5 mesi. La moglie, classe 1991, subito dopo i parti è tornata in splendida forma, grazie anche al suo immenso amore per lo sport e la sua professione di imprenditrice digitale in tale ambito.

L’addio alla prima moglie Myriam Catania

Tuttavia nel passato di Luca si parla anche di un addio, che ha lasciato anche il classico amaro in bocca ai fan. Tuttavia non si parla di addio con l’attuale seconda moglie, ma con la prima, ovvero l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, con la quale è stato sposato per 7 anni. I due sono rimasti in buoni rapporti e sono entrambi riusciti a rifarsi una vita sentimentale.

Certo, come hanno ripetuto entrambi, inizialmente non è stato facile e ha fatto pure male lasciarsi. È stata lei, come ha rivelato la stessa a Nuovo, a chiedere il divorzio, dal momento che la loro storia aveva perso i valori iniziali, che avevano fatto capolino nella loro vita e che li hanno tenuti uniti per più di 10 anni. Per Argentero oggi c’è spazio solo per la sua Cristina.