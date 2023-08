William ha ‘ingannato’ la famiglia di Kate: la confessione inaspettata è agghiacciante

William avrebbe ingannato, senza se e senza ma la famiglia della sua amata Kate. Il racconto è agghiacciante.

William e Kate sono indubbiamente una delle coppie più amate e apprezzate in tutto il mondo. Inoltre i sudditi inglesi non vedono l’ora di vederli sul Trono d’Inghilterra. Tra l’altro pare che, sondaggi alla mano, i sudditi inglesi avrebbero tanto auspicato che Re Carlo III scegliesse di abdicare a favore del figlio, cosa che non ha fatto. Ad ogni modo sarà lui il prossimo Re.

Kate, la sua bellissima consorte sarà sua regina a tutti gli effetti, come lo è ora Camilla. La Middleton è inoltre considerata un’icona assoluta di classe ed eleganza dalle donne di tutto il mondo. Non per nulla le sue dritte sono molto seguite, così come i suoi consigli relativi all’alimentazione e al beauty.

La Principessa, così come il suo affascinante consorte, mettono sempre e comunque al primo posto la loro famiglia e i tre figli, quali George, Charlotte e Louis.

Non per nulla decidono di occuparsi sempre personalmente della loro educazione. In ragione di ciò hanno deciso di eliminare dall’agenda molti impegni che li avrebbero tenuti troppo lontani da casa e quindi dalla loro prole.

William ha “ingannato” la famiglia della sua Kate

Si vocifera anche che Kate voglia ben presto allargare la famiglia, mettendo al mondo un quarto figlio. William però avrebbe tentennato al riguardo per via di un problema di salute legato a sua moglie. Infatti Kate avrebbe sofferto della depressione post partum, quindi, temendo che possa ricascarci, ha frenato il suo entusiasmo in tale direzione. Ad ogni modo i due appaiono più uniti e complici che mai.

Tuttavia ora spunta qualcosa che lui avrebbe tenuto nascosto alla famiglia d’origine di lei. La notizia è davvero forte, trattandosi di un retroscena alquanto agghiacciante, eppure è tutto vero anche perché lo ha confessato lo stesso primogenito di Carlo e della compianta Lady D in un’intervista TV a Tom Brady. Che cosa ne penseranno i genitori della Middleton?

Il gesto che fece nei confronti del suocero

In realtà è qualcosa che appartiene al passato, prima ancora che loro due diventassero marito e moglie. In poche parole William, temendo che il suocero non accettasse di fargli sposare sua figlia, fece la proposta direttamente a lei. Solo in un secondo momento, dopo che Kate ebbe accettato, andò a parlare col padre, ignaro del fatto che la figliola fosse già al corrente del tutto.

Chiaramente ciò è anche un fatto che fa molto sorridere visto che, ora come ora, non si tende più a chiedere la mano di una donna andando dal padre o dal fratello maggiore come un tempo. In ogni caso se lui ha reagito così è perché era fin da allora talmente innamorato della sua Kate che non voleva rischiare di perderla, cosa che non è mai successa.