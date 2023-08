Un medico in famiglia, ricordate Micheal Cadeddu? Interpretava Ciccio, oggi vive nel letame | Fine tristissima

Un Medico In Famiglia, vi ricordate Michael Cadeddu, l’attore che interpretava il mitico Ciccio Martini? Eccolo oggi. Un finale inaspettato per lui.

Sono veramente tanti i fan della prima ora di Un Medico In Famiglia a richiedere a spron battuto sia sui Social, diventati ora una vetrina per tutti, sia con mail che tramite carta stampata, una nuova stagione della serie. Del resto è stata una delle più longeve di tutte quelle trasmesse in Rai.

I suoi indiscussi protagonisti ci hanno fatto compagnia per tantissime stagioni e molti telespettatori possono dire di essere cresciuti con loro. Non sono poi mancate tantissime repliche, che hanno permesso di gustarsi con più calma le numerose puntate. Tra i volti più storici che hanno fatto parte dalla prima stagione c’è Michael Cadeddu, che ha interpretato Ciccio Martini.

Tra l’altro è il vero fratello di sangue di Eleonora, l’interprete di Annuccia. Tuttavia se in fratello maggiore ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, lo stesso discorso non si può fare per lei, che ha voluto proseguire la strada in tale direzione, optando per lo più per il Teatro.

È rimasta in ottimi rapporti con Margot Sikabonyi, che nella serie interpretava Maria.

Michael Cadeddu, che cosa fa oggi Ciccio di Un Medico In Famiglia

Nel corso delle varie stagioni abbiamo visto Ciccio crescere e diventare un giovane uomo. Ha anche trovato il vero amore e si è sposato e qui possiamo trovare un parallelismo anche con Michael, che sebbene sia molto giovane è giunto a nozze con la sua Valentina nella città di Venezia, dove lei è nata.

Tra l’altro la coppia ha anche già messo al mondo un bellissimo bambino, che è la loro gioia più grande. Michael da tempo si è trasferito in Germania. Pur non lavorando più nel mondo dello spettacolo non rinnega nulla del suo passato. Durante una sua ospitata dalla D’Urso nel 2019 ha rivelato che lui rimarrà sempre Ciccio Martini. Sapete di che cosa vive oggi? Non lo immaginereste mai!

Oggi è fantino in Germania

In realtà è una mansione che gli abbiamo visto svolgere anche in Un Medico In Famiglia. Svolge infatti con ingente successo il ruolo di fantino. Dunque nelle scene in cui vedevamo Michael cavalcare, era in realtà per davvero lui, che ne è sempre stato grandissimo appassionato fin da ragazzino e non necessitava di alcuna controfigura.

Ha all’attivo un numero impressionante di premi, quasi 400. Si tratta ovviamente di un numero ragguardevole e se volgiamo impressionante e che fa intendere quanto la scelta professionale, intrapresa anni fa da Cadeddu, sia stata del tutto vincente. A differenza di sua sorella Eleonora, Michael non è affatto attivo sui Social, essendo una persona profondamente riservata.