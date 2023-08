Adriano Celentano, il tradimento fa discutere non poco: l’amante è un volto famosissimo

Adriano Celentano, il tradimento è decisamente pazzesco e il chiacchiericcio non da segno di tregua. L’amante è super famosa. Fuori il nome.

Se nominiamo Adriano Celentano è chiaro che stiamo parlando di un mito vivente della musica e non solo. Insieme ad Albano Carrisi, Eros Ramazzotti e Laura Pausini è uno dei cantanti più apprezzati al mondo. Ha alle spalle una grandissima carriera, costellata da tantissimi album e canzoni di infinito successo.

Tantissime sono state nel corso del tempo le sue collaborazioni, tra cui quelle con la divina Mina. Impossibile poi non ricordare i vari show che ha condotto in TV, così come le pellicole cinematografiche che lo hanno visto grandissimo protagonista in passato e che sono entrate di diritto nella storia del Cinema Italiano. Ancora oggi sono trasmesse in TV e riscuotono sempre grandissimi successi.

Da un po’ di tempo il Molleggiato non appare in pubblico e non da alla luce nuovi album. Ciò ha causato un grande dispiacere nei cuori dei suoi estimatori. Tuttavia, come recita un detto, dietro a un uomo vincente c’è sempre dietro una donna che lo è altrettanto.

E questo è vero dato che Adriano è sposato con Claudia Mori, che è per lui rivesta pure il ruolo di accorta manager.

Adriano Celentano e la confessione del tradimento

I due, come cantavano un tempo, sono la coppia più bella del mondo. Stanno insieme da tantissimi anni e hanno messo al mondo tre figli, quali Rosita, Giacomo e Rosalinda. I due coniugi sono persone molto riservate e restie a parlare di sé e della vita privata, che per loro tale dovrebbe sempre restare.

Mai una sola nube sul loro matrimonio, eccetto una. Si tratta di un tradimento, che Adriano ha compiuto nei confronti di Claudia. Lo ha ammesso lui stesso, ma pare che ad essersela presa maggiormente non sia stata la moglie, ma la sua amante, che avrebbe preferito che prima di rendere pubblica la notizia, si fosse confrontato con lei.

Ornella Muti, la sua celebre ex amante

Stiamo parlando di Ornella Muti, che ebbe una storia con lui negli Anni ’80. I due recitarono in pellicole di successo come Innamorato Pazzo e Il Bisbetico Domato. Tuttavia al tempo erano entrambi impegnati. Certo, alla Mori ciò non fece piacere e nemmeno il fatto che il suo consorte decidesse di aprire il rubinetto, ma rimane comunque Ornella la più scocciata tra le due.

Comunque sia Claudia ha perdonato il marito, che da allora avrebbe rigato dritto. Del resto il loro è un amore troppo grande per poter finire. Sono decisamente molto complici e si confrontano praticamente su ogni cosa. Ora c’è da augurarsi che Adriano voglia presto far ritorno con un nuovo album o che accetti di apparire di nuovo in TV, anche solo per qualche ospitata.