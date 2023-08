Gerry Scotti, le avances pubbliche alla collega sono assurde e imbarazzanti: il video lo ha incastrato

Gerry Scotti, lo splendido conduttore Mediaset fa delle avances alla collega. Da non crederci. Che imbarazzo!

Sarà certamente una stagione TV 2023/2024 ricca di impegni per il fantastico Gerry Scotti. L’amatissimo conduttore sarà infatti attivissimo su più fronti. Tuttavia, oltre a ritrovarlo al timone dei suoi seguitissimi game show, lo ritroveremo nel ruolo assai convincente e vincente di giudice a Tu Si Que Vales.

Qui a fargli compagnia in tale direzione ci saranno le colleghe e amiche Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, nonché il simpatico Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, che ha preso il posto di Teo Mammuccari. Scotti, nell’ultimo periodo, prima della pausa estiva, ha co-condotto Striscia La Notizia con la collega Michelle Hunziker, dove ci hanno regalato gag a non finire.

I due tra l’altro, oltre a essere legati da un sentimento di stima e amicizia, sono ora entrambi nonni, sebbene Gerry lo sia da più tempo, mente Michelle lo è diventata più di recente, grazie alla figlia Aurora.

Il conduttore, classe 1956, segno zodiacale Leone, ha festeggiato in compagnia dei suoi cari i suoi primi 67 anni. È stato poi letteralmente invaso di auguri dai suoi tanti colleghi e fan sui Social.

Gerry Scotti e le avances alla collega

Recentemente Scotti ha ricaricato come si deve le pile con una lunga e rilassante vacanza in Salento, dove ha avuto modo, come lo attesterebbero alcuni scatti, di cucinare insieme al mitico Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ora è impegnato con le registrazioni del già nominato Tu Si Que Vales 2023 e dei suoi numerosi quiz show, anche se riesce a trovare dei momenti per, così dire, tirare il fiato.

Da tempo il conduttore è legato, sentimentalmente parlando, alla bellissima Gabriella Perino, dopo la conclusione del suo matrimonio. Ora però lo showman sembrerebbe aver rivolto della avances a un’altra splendida collega che, di recente e un po’ a sorpresa, si è dichiarata single. Le sue avances sono ben chiare e più che esplicite. Il video parla più che chiaro.

La spassosa gag con Michelle

In realtà si tratta solo di una burla e di una delle numerosissime gag già menzionate che lui e l’amica Michelle Hunziker hanno messo in atto, sia in passato che in tempi più recenti. Qui infatti li passiamo ammirare sul Profilo Ufficiale Instagram di lei in un video realizzato dietro le quinte di Striscia la Notizia, quando lo co-conducevano.

Sguardi languidi, ammiccamenti, che fanno presagire qualcosa di piccante, che ovviamente non c’è mai stato. Infatti. la clip finisce con i due che si mostrano con in mano le carte da gioco. Insomma stavano semplicemente divertendosi con una partita a carte. Michelle risulta vincente e l’amico pare non gradire. Ovviamente tripudio di like e di commenti più che lusinghieri per loro.