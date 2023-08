Carlo Conti, l’addio alla moglie fa malissimo: eppure sembravano una coppia perfetta

Carlo Conti, si parla di addio alla sua splendida moglie. I fan sono totalmente interdetti.

È praticamente quasi tutto pronto per il grande ritorno in TV, in particolare su Rai Uno, del carismatico Carlo Conti.

Lo ritroveremo ben presto a settembre 2023 al timone di Tale E Quale Show. I nuovi concorrenti sono stati da tempo resi noti tramite comunicato stampa ufficiale e un post del conduttore, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Certamente poi ci farà divertire anche con la versione Nip, che va sempre in onda sulla Rete Ammiraglia Rai, dopo le festività natalizie. I suoi estimatori sperano anche che venga riproposta una nuova edizione di I Migliori Anni. Quando nel 2022/2023 è andata in onda, dopo tanti anni di assenza, è stata accolta con un autentico tripudio.

Conti è si è anche molto distinto alla conduzione della nuova edizione del prestigioso Premio David Di Donatello. Immenso professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, ha mosso i suoi passi ancora giovanissimo nel vasto mondo radiofonico, prima di conquistare il Piccolo Schermo. In ogni caso la Radio rimane il suo più grande amore, oltre che la musica.

Carlo Conti e l’addio alla moglie

Ora i suoi estimatori sono seriamente preoccupati per lui, non per il suo lato professionale ma sentimentale. Si parla ora di addio. Una parola molto forte e che spezza i cuori, anche perché sembrava molto felice con la sua splendida moglie. In ogni caso gli italiani, dopo i divorzi Totti-Blasi e Bruganelli-Bonolis, sono praticamente pronti a tutto.

Anche il fatto di vedere i loro conduttori o conduttrici del cuore privati/e dei loro programmi cult o non più confermati comunque nel loro ruolo in determinate Reti o Aziende, ha scosso gli animi dei più, che hanno poi riversato il loro dispiacere sui Social. Tornando alla vita privata di Carlo, che cosa è realmente successo? Il racconto dei fatti.

Si lasciarono in passato, per poi ritorvarsi

In realtà non si parla di un addio attuale, ma che proviene dal passato. Tuttavia è comunque riferito alla sua attuale moglie Francesca Vaccaro, con la quale però l’amore va ad oggi ancora a gonfie vele. In poche parole lei e Carlo si conobbero nel 2001, quando lui conduceva Domenica In e lui lavorava dietro le quinte come aiuto costumista. Iniziarono a frequentarsi, ma presto le loro strade si divisero.

Il conduttore si innamorò di Roberta Morise, conosciuta dietro le quinte de L’Eredità. I due si lasciarono nel 2011 e lui ritrovò Francesca. Da allora i due non si sono più lasciati. Con lei lui ha anche realizzato il sogno di diventare papà dello splendido Matteo, che ora ha 0tto anni ed è l’amore più grande del suo acclamato e amatissimo papà.