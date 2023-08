Giovanni Angiolini, dopo l’addio alla Hunziker è ridotto così: irriconoscibile

Giovanni Angiolini, com’è diventato l’affascinante medico dopo l’addio alla splendida Michelle Hunziker? Un altro.

Se nella tarda primavera 2022 e nell’estate successiva è rimbalzato agli onori della Cronaca Rosa per essere stato il fidanzato di Michelle Hunziker, il medico Giovanni Angiolini si è fatto conoscere ben prima presso il grande pubblico per la sua passata partecipazione al GF tradizionale. Era il 2015 e il suo fascino non passò di certo inosservato.

Conquistò con la sua avvenenza i telespettatori, così come la bellissima Mary Falconeri, che conobbe proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Stando all’ascolto di alcune voci di fondo Giovanni avrebbe avuto un flirt, decisamente breve, con la splendida Giulia Salemi. Tuttavia tra i suoi più celebri amori vi è quello con la divina Michelle Hunziker

I due sono stati beccati insieme in atteggiamenti affettuosi e complici a Parigi dai paparazzi. Successivamente sono stati a Milano a cena e a pranzo in rinomati locali. Nell’estate 2022 hanno infiammato l’etere e la Carta Stampata con le loro vacanze nella terra di lui, ovvero la magica Sardegna.

Giovanni Angiolini, dopo il suo addio a Michelle

Tra l’altro Michelle lo aveva presentato alle figlie Aurora, Sole e Celeste. In quel periodo vacanziero in Sardegna per altro la Hunziker e la figlia maggiore erano state beccate fuori da una farmacia dove avevano acquistato un test di gravidanza. Hanno cominciato quindi a farsi strada le voci che sussurravano che la showgirl svizzera potesse essere nuovamente in dolce attesa.

Tutto ciò è successo poco dopo l’addio a Tomaso Trussardi, ma poi si scoprì che ad esserlo era Aurora. Tuttavia quando Michelle è tornata alla base a Milano a settembre, la liason con Giovanni era bella che finita. La conduttrice ora si dichiara single, mentre di lui non si sa nulla del suo stato sentimentale, dato che sui Social nulla fa trapelare al riguardo.

Sguardo magnetico e fascino da vendere

Più che altro, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram pubblica fotografie relative al suo lavoro di chirurgo, che gli ha permesso di aprire vari studi a Roma, Milano, Torino e Sardegna. Ha anche dato alle stampe un suo libro, intitolato Il Mio Metodo Wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori, pubblicato da Mondadori.

È sempre più lanciato con il lavoro e in giro per l’Italia per parlare di salute e di medicina estetica. In realtà non è poi così cambiato da quando era legato a Michelle, dal momento che il suo fascino è rimasto assolutamente intatto. Grazie ai suoi splendidi occhi azzurri e al suo sguardo magnetico ammalia le sue estimatrici . E chissà che non abbia stregato il cuore di un’altra donna speciale.