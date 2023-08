Royal Family, ormai è distrutta: c’è poco da fare per salvarla | La colpa è di uno di loro

La monarchia sta cambiando, e ormai non si torna più indietro: un membro della royal family ha rovinato tutto in maniera irrisolvibile.

Il ‘900 è stato un secolo di rivoluzioni e modernizzazione, e anche la Corona britannica ne ha risentito. Durante il regno della defunta regina Elisabetta II d’Inghilterra, la monarchia ha subìto grandi cambiamenti, accettando situazioni che nei secoli precedenti sarebbero state considerate eresie.

Ricordiamo quando Margaret, sorella minore della regina, decise di sposare un uomo 16 anni più grande di lei, il colonnello Peter Townsend. L’uomo aveva alle spalle una famiglia con due figli e un recente divorzio. Elisabetta II, era combattuta se permettere questo matrimonio o impedirlo: da sorella voleva vedere Margaret felice e serena, da regina invece non poteva permettere che la Corona fosse al centro di uno scandalo così grande. Le nozze tra i due non furono mai celebrate, ma la sorella minore della sovrana sposò anni dopo un fotografo. Fu il primo matrimonio in cui un reale si univa ad una persona senza il sangue blu.

Ricordiamo anche lo scandalo che coinvolse il triangolo amoroso di Carlo, Diana e Camilla. Il primogenito della regina Elisabetta è stato il primo erede al trono a separarsi dalla sua consorte il 9 dicembre 1992. Il divorzio è arrivato il 20 dicembre 1995 dopo una scandalosa intervista rilasciata alla BBC da Diana Spencer, che aveva rivelato molti dettagli sul tradimento del marito.

Infine abbiamo l’esempio del principe Harry, che ha sposato Meghan Markle, attrice americana con origini africane. Inoltre la donna era reduce di un divorzio, cosa inaccettabile per la Corona britannica. Dopo le nozze, la coppia ha scelto di allontanarsi definitivamente da Buckingham Palace, accusando i reali di aver bullizzato Meghan mentre era incinta del suo primo figlio.

La nuova monarchia

Dopo tanti cambiamenti, Re Carlo III ha deciso di dare un’impronta più moderna alla sua monarchia. Vuole “snellire” la Corona, allontanando dal Palazzo Reale tutti i membri della royal family che non lavorano più a stretto contatto con il re. Perciò il figlio del sovrano, Harry, è stato allontanamento e mai più accettato in famiglia. Anche Andrea duca di York, ovvero il fratello più piccolo del re, ha subìto lo stesso trattamento.

Ciò che rimane fondamentale per il sovrano è continuare a seguire le tradizioni. Ma c’è stato un membro della famiglia reale che ne ha infranta una importante, e adesso non c’è più nulla da fare.

Una tradizione distrutta

Lo scorso Natale, la principessa Kate ha permesso a suo figlio George, insieme alla sorella più piccola Charlotte, di non rispettare un’importante tradizione. I due bambini si sono svegliati all’alba il giorno 25 dicembre per poter scartare i loro regali.

L’ex chef di Buckingham Palace, Darren McGrady, ha dichiarato: “I reali sono di origine tedesca, e secondo le tradizioni i doni si dovrebbero scartare dopo il tè pomeridiano alla vigilia del Natale“. I principini hanno infranto una tradizione importante, tramandata da secoli. In difesa di George e Charlotte, Kate ha spiegato che si è trattato di un gesto innocente, dettato dalla gioia della festività e dello stare in famiglia. In fondo, sono pur sempre dei bambini, prima che reali.