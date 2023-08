Harry e Meghan, l’assurda richiesta non è passata inosservata: hanno raggiunto il limite secondo molti

Dopo lo scandalo dell’allontanamento dalla Corona, ora avanzano anche richieste al limite dell’assurdo. Ecco cosa è accaduto.

Quando si parla dei duchi di Sassex, si pensa subito alla scelta di qualche anno fa di allontanarsi dalla Corona britannica. Sono sempre stati considerati una coppia ribelle, fuori dagli schemi, ma nessuno pensava che sarebbero arrivati a compiere scelte quasi assurde.

A partire dal loro fidanzamento, i due non sono mai stati visti di buon occhio da parte della regina Elisabetta II. La Markle era un’attrice in carriera, già con un divorzio alle spalle e per di più di origine afro-americana. Per la monarchia non era accettabile questa situazione, ma nel nuovo millennio era necessario essere più “aperti” alle novità.

Il periodo del fidanzamento ufficiale e delle nozze, celebrate a maggio 2018, è stato vissuto con grande serenità da parte di tutti i reali. I problemi sono ricominciati dalla prima gravidanza di Meghan, quando alcuni membri della famiglia di Harry un giorno hanno espresso grande preoccupazione per l’ipotetico colore della pelle di Archie, il primo royal baby della coppia.

La duchessa di Sussex non ricorda la gravidanza come un bel periodo: durante un’intervista con Oprah Winfrey ha raccontato di essere arrivata a toccare il fondo in un momento in cui invece doveva essere al settimo cielo, tutto per colpa della famiglia reale. Poco dopo la nascita del bambino, la coppia ha deciso di distaccarsi definitivamente dalla Corona, andando a vivere a Los Angeles.

La presunta crisi

Dopo lo scandalo della Megxit e delle accuse della coppia verso i reali britannici, Harry e Meghan sono al centro di un altro gossip. Si vocifera di una presunta crisi tra i due, in quanto alcune fonti sostengono che i duchi abbiano bisogno di ritrovare se stessi dedicandosi del tempo separatamente. Lui sta per partire per l’Africa in solitaria, per girare un documentario; lei rimarrà in California con Archie e Lilibet Diana, i loro bambini.

Inoltre, il loro quinto anniversario di matrimonio è passato inosservato agli occhi di tutti. Voci o realtà? I diretti interessati non hanno mai affermato o smentito la situazione, ma dall’esterno possiamo vedere una coppia che sta passando un periodo difficile dal punto di vista lavorativo, perché a 40 anni devono reinventarsi entrambi. L’unica cosa certa, è che continuano a far parlare di loro, avanzando richieste assurde a persone impensabili.

La richiesta inopportuna

Nonostante il distacco definitivo dalla Corona, la coppia è volata a Londra per presenziare ai funerali della defunta regina Elisabetta II, nonna del principe Harry. Dopo i giorni trascorsi nella capitale britannica, Harry e Meghan hanno avanzato una richiesta assurda al presidente degli Stati Uniti. Si sono rivolti a Joe Biden per chiedergli di poter fare ritono a Los Angeles a bordo del jet privato Air Force One.

La richiesta ovviamente è stata respinta, in quanto l’aereo è protetto e blindato, e può salirci solo il presidente con i suoi fidati uomini della sicurezza, la First Lady e alcuni funzionari di Stato. La vicenda ha causato molto imbarazzo tra i membri della royal family, i quali non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo, mantenendo come sempre il massimo riserbo per non alimentare ulteriormente i gossip e lo scandalo, già insormontabili.