Guendalina Tavassi, l’incidente è clamoroso: purtroppo è successo davvero

Un improvviso incidente che ha mandato tutti in tilt, anche l’ex concorrente del Grande Fratello: ecco cosa è accaduto.

Guendalina Tavassi si è trovata coinvolta in un episodio che ha creato molto disagio a lei e a tante altre persone. L’influencer nasce a Roma nell’86, e da giovanissima soffre molto per il divorzio dei suoi genitori, tanto da maturare il sogno di avere una famiglia felice tutta sua. Infatti, appena diciassettenne, rimane incinta: il fidanzato è Remo Nicolini, suo coetaneo.

La coppia dà alla luce Gaia, ma non rimangono insieme a lungo, lasciandosi in cattivi rapporti, continuando ad accusarsi a vicenda di essere cattivi genitori, anche recentemente. Durante gli anni successivi, nonostante una bambina molto piccola, si dedica alla carriera, scegliendo di partecipare all’undicesima edizione del Grande Fratello, trasmissione che funge da trampolino di lancio per intraprendere nuovi lavori.

Debutta come attrice nel 2012, nella sit-com televisiva S.P.A . Viene anche invitata come ospite nei programmi televisivi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e in altri salotti televisivi. La troviamo nella nona edizione de L’Isola dei Famosi, abbandonando il programma per problemi personali.

Nel 2018 lascia Mediaset per passare alla Rai, partecipando a Tale e Quale Show. Ad oggi Guendalina riveste il ruolo fisso di opinionista a Pomeriggio Cinque, insieme a Roger Garth, Emanuela Tittocchia, Deianira Marzano ecc.

La vita sentimentale

Oggi Guendalina Tavassi è felicemente fidanzata con il manager Federico Perna, il quale possiede una catena di ristoranti. La relazione è stata resa pubblica ad agosto 2021 tramite un post si Instagram pubblicato dalla donna. I due sono molto innamorati e stanno bene insieme, ma Guendalina ha avuto in passato altre relazioni non serene. Oltre alla storia adolescenziale dalla quale è nata Gaia, l’influencer ha sposato Umberto D’Aponte nel 2013, dando poi alla luce gli altri due figli, Chloe (2013) e Salvatore (2016).

Nel 2021 è arrivata la notizia della separazione dal marito: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli“. Nel 2022 l’uomo è stato arrestato perché ha violato il divieto di Avvicinarsi a Guendalina, dopo alcuni episodi di aggressione. Infatti, in quel periodo, la donna aveva postato una foto sui social in cui appariva con un occhio nero. Lo scatto è stato subito cancellato, lasciando tutti gli utenti interdetti. Due mesi dopo l’arresto, D’Aponte è stato scarcerato mentre Guendalina era in Honduras per L’Isola. Ecco perché ha deciso di abbandonare il programma, per tornare subito in Italia.

Il terribile incidente

Guendalina è in vacanza al mare in questi giorni: ha scelto come meta San Felice Circeo, con spiagge infinite e acqua cristallina. Aggiorna i suoi followers giorno per giorno postando numerose storie Instagram. Le vacanze servono per rilassarsi, ma l’influencer si è trovata coinvolta in un incidente che l’ha sconvolta. In un video riprendeva i tavoli del ristorante in cui era a cena, e tutti erano con la torcia del cellulare in mano per illuminare i menù e i piatti per proseguire il pasto. Buio totale.

“Sembra che siamo all’Isola dei Famosi” racconta durante le stories. San Felice Circeo ha subìto un blackout in tutta la zona, e Guendalina non ha perso occasione per testimoniare l’accaduto riprendendo la situazione tragicomica. Nulla di preoccupante, visto che l’elettricità è stata ripristinata qualche minuto dopo. “Chi ha mangiato sta tranquillo, ma chi non ha mangiato che fa? Tutta San Felice Circeo pare sia così” ha spiegato la Tavassi. “Pensa se eravamo sulla ruota panoramica o sulle giostre. Meglio magnà“. Il cibo è la miglior soluzione ad ogni problema.