Michelle Hunziker distrutta per colpa di Eros Ramazzotti: scorrono fiumi di lacrime | Sappiamo anche il motivo

Michele Hunziker è scoppiata letteralmente in lacrime per via del suo ex Eros. Noto anche il motivo.

Michelle Hunziker in questo momento si sta completamente godendo le sue vacanze da neo nonna. Una nonna rock come l’ha definita mesi e mesi fa dalle pagine di Chi l’accorto Alfonso Signorini. La venuta al mondo del nipotino Cesare nella rinomata clinica svizzera dove anni fa lei ha partorito la figlia Aurora, l’ha riempita di emozione e le ha cambiato la vita.

Non sono pochi gli scatti che la ritraggono in sua compagnia e dove lei è visibilmente emozionata. A farle compagnia in questa calda estate 2023 non ci sono solo i suoi familiari, ma anche i suoi più cari amici. Tra un tuffo in mare o in piscina e un po’ di sana tintarella, la showgirl svizzera non perde l’occasione di prendersi cura di sé.

Del resto lei è una vera amante della beauty routine sia per quanto concerne la pelle del corpo e del viso, nonché delle sua chiome. È anche in nome di tale passione che è diventata una grandissima imprenditrice digitale in questo ambito. Una mansione che svolge alla perfezione insieme a quella di conduttrice TV.

Michelle Hunziker, distrutta dal pianto per via di Eros

Inoltre adora lo sport e seguire un’alimentazione sana, varia e controllata anche se lei di tanto in tanto si concede qualche peccato di gola. Ora come ora è single. Per lo meno è quello che ha rivelati nelle ultimissime puntate di stagione a Verissimo innanzi a Silvia Toffanin. Starebbe benissimo così e non è un cerca di un uomo. Vuole concentrarsi maggiormente sul lavoro e sul suo ruolo si di mamma di Sole e Celeste, ancora piccine e di Aurora, nonché di nonna di Cesare.

In passato è stata sposata in prime nozze con il cantante Eros Ramazzotti e in seconde con l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi. Ora emerge un fatto, legato al primo ex marito, che ha sconvolto i cuori dei fan di Michelle. Infatti la loro beniamina avrebbe versato non poche lacrime a causa sua. Il fatto non è rimasto celato e lei è apparsa letteralmente distrutta.

Lacrime non di dolore ma di commozione

In realtà si tratta di lacrime non di dolore, ma di viva commozione, che sono scese copiose sul suo bellissimo viso in TV, quando il cantante romano, ospite a Michelle Impossibile, ha duettato con la figlia Aurora. Allora appunto la ragazza era ancora incinta. Impossibile per mamma Michelle trattenere l’intensa emozione, anche in nome della sua ingente sensibilità.

Tra l’altro pure i due duettanti erano visibilmente emozionati e commossi, anche perché sono decisamente molto uniti e affiatati. La loro performance è piaciuta tantissimo ai numerosissimi telespettatori e la clip relativa è stata in men che non si dica condivisa sulle varie piattaforme Social, dove è subitaneamente divenuta virale. Qui è stata pioggia non di lacrime ma di like.