Silvia Toffanin incintissima: spunta la foto inaspettata | Pier Silvio al settimo cielo

Silvia Toffanin, la bellissima conduttrice veneta super incinta. La foto che fa esplodere di gioia i fan.

Ormai ci siamo, a breve Silvia Toffanin tornerà a farci nuovamente compagnia con il suo storico e seguitissimo rotocalco su Canale 5. E lo farà non solo nel canonico spazio del sabato, ma anche della domenica pomeriggio. Stiamo parlando di Verissimo, che conduce da una vita. Nel primo caso si scontrerà a livello di share con Alberto Matano e la sua Vita In Diretta, da settembre 2023 in onda anche al sabato.

La domenica, invece, come è diventata ormai consuetudine, dovrà vedersela sia con Domenica In e Mara Venier, che con Da Noi…A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini.

Se la stagione TV 2022/2023 è stata memorabile per Silvia, che ha anche avuto il piacere di co-condurre per qualche puntata Striscia La Notizia, dal punto di vista privato gli ultimi mesi non sono stati il massimo per via della scomparsa del suocero Silvio Berlusconi.

Pier Silvio, storico compagno della Toffanin, era molto legato al suo papà, con il quale possedeva un rapporto meraviglioso. Con il cuore spezzato in mille pezzi, si è dato ancora più da fare per rendere al massimo sul lavoro. Ha compiuto tanti cambiamenti e vere e proprie rivoluzioni all’interno del palinsesti Mediaset. Ora si sta godendo un periodo di meritato riposo, in compagnia della sua dolce metà e dei suoi cari.

Silvia Toffanin e la sua foto incintissima

Tra l’altro si è anche molto mormorato di una promessa molto intima che lui avrebbe fatto al papà durante il suo ultimo ricovero al San Raffaele e che riguarda anche la sua Silvia. Secondo alcune gole profonde, lui gli avrebbe promesso di sposarla. Al momento non ci sono né conferme né smentite, come ci sono invece state in passato per quanto concerne la seconda opzione.

Pier Silvio è già stato sposato in passato con la splendida Emanuela Mussida, che lo ha anche reso papà. Con Silvia ha messo poi al mondo altri due bambini, ovvero Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La conduttrice per ora non ha ancora pronunciato il suo sì più bello e nemmeno indossato l’abito bianco. Chiaramente i suoi fan non vedono l’ora di vederla in tale veste, ma sono pazzi di gioia dopo aver visto la foto che la ritrae incintissima.

Lo scatto che viene dal passato

Tuttavia non si tratta di una foto recente, ma di qualche anno fa, quando lei era in attesa della sua seconda creatura. Molte riviste di Gossip avevano sentenziato che potesse essere incinta di due gemelle. Lei non ha mai perso la sua bellezza e la sua raffinata eleganza nemmeno in quel frangente. Inoltre non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma.

Per ora tuttavia pare non essere un progetto a breve termine. Forse lo sarà il suo matrimonio con Pier Silvio, che qualcosa sarà realmente celebrato, sarà vissuto il più possibile lontano dal clamore mediatico. Del resto sono entrambi due persone molto riservate e che non amano affatto parlare di sé e della loro vita fuori dal lavoro. I rispettivi estimatori intanto iniziano a sognare.