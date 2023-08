Giorgia, incidente clamoroso in diretta: esibizione stoppata | Il pubblico è attonito

Giorgia, La splendida cantante romana protagonista di un incidente in diretta. Il pubblico è senza parole.

È certamente un’artista con la A maiuscola e che ha fatto la storia della musica italiana, la splendida Giorgia. L’ha scoperta il mitico Pippo Baudo, che le permise di partecipare al Festival Di Sanremo. Lei lo vinse nel 1995 con il brano Come Saprei, ancora oggi grande tormentone, che la fece conoscere ad ampio raggio ovunque.

Da allora è passato tanto tempo, lei è cresciuta sia come cantante che come donna e ha dato alle stampe parecchi album e registrato tantissimi altri brani che fanno tutt’ora parte del suo vastissimo repertorio musicale.

Lei cerca, durante i suoi live, di ripercorrere in maniera efficace la sua brillante carriera, proponendo sia canzoni più recenti che datate, facenti parte in modo imprescindibile del suo vastissimo percorso artistico.

È tornata, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, al Festival di Sanremo come concorrente nel 2023, classificandosi quinta. Tra l’altro è anche stata la donna con la posizione più alta in classifica. Durante la serata dedicata ai duetti ha diviso la scena con l’amica e collega Elisa Toffoli, regalando uno show degno di nota.

Giorgia, clamoroso incidente in diretta

Non ha vinto nemmeno in quel frangente, dal momento che ha trionfato pure lì Marco Mangoni, che ha poi anche vinto la kermesse in toto. L’artista è parecchio seguita anche sui Social, dove in compagnia del suo affascinante compagno Emanuel Lo, dalla scorsa stagione coach di Amici Di Maria De Filippi, regala esilaranti sketch, soprattutto in formato video.

Questi ultimi diventano in men che non si dica virali. I due sono molto innamorati e uniti e hanno coronato insieme il sogno di diventare genitori. Sono entrambi due grandissimi professionisti molti ammirati dal Grande Pubblico. Un pubblico che è rimasto letteralmente basito quando ha assistito a un incidente che ha del clamoroso in diretta e che ha riguardato da vicino la cantante.

Ha rotto il microfono, lo sketch è servito

Durante una sua ospitata a Domenica In post finale Sanremo 2023, la cantante ha intonato il suo successo sanremese passato, ovvero Come Saprei, per la gioia dei presenti in Teatro e del numerosissimo pubblico a casa. Dopo aver intonato soltanto alcune note si è interrotta e, con la sua solita ironia che la contraddistingue da sempre, ha scherzato sul fatto di aver rotto il microfono con i suoi acuti.

Eppure, come aveva dichiarato poco prima, “l’aveva presa bassa“, riferendosi chiaramente alla nota piuttosto acuta che di solito “tocca” nel celebre ritornello della canzone. Ovviamente anche questa sua performance è stata applaudita a lungo, anche grazie alle emozioni che lei ha saputo ancora una volta regalare con la sua sublime arte di immensa artista.