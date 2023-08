Fabrizio Corona sbugiardato: ha inventato la famosissima coppia di sana pianta | Ormai lo hanno incastrato

L’ex volto di Temptation, Francesco Chiofalo ha parlato del rapporto tra la sua ex Antonella ed il suo agente Fabrizio Corona.

Francesco Chiofalo ha mosso i suoi primi passi in televisione da concorrente di Temptation Island in coppia con la sua ex Selvaggia Roma.

La storia tra i due è poi finita male ed oggi Chiofalo è felice con l’ex naufraga Drusilla Gucci.

Nel passato del noto influencer però vi è un’altra ex storica e stiamo parlando dell’ex gieffina Antonella Fiordelisi. I due sono stati insieme per diversi anni fino a quando non hanno preso strade diverse e non senza rancore.

Di recente proprio Chiofalo ha affrontato di nuovo il tema Antonella ed ha fatto delle importanti rivelazioni che vedono coinvolto anche Fabrizio Corona.

Francesco Chiofalo, il retroscena sulla ex Antonella: coinvolto Corona

Chiofalo ha di recente rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale Mio per parlare del suo momento e del suo passato. Inevitabile quindi l’argomento Antonella che secondo lui non parla mai della loro storia per questione di visibilità. Al contrario Francesco è parso deciso a dire ancora una volta la sua e lo ha fatto rivelando anche cosa pensa davvero del rapporto finito tra la sua ex e Edoardo Donnamaria.

Secondo Chiofalo, l’ex Gieffino si è ad un certo punto stancato della Fiordelisi e del suo rapporto malato con i social ma non è finita qui. L’ex volto di Temptation ha infatti sottolineato di non credere del tutto ai sentimenti di Antonella verso Edoardo e questo a causa di Corona.

Antonella Fiordelisi, le parole di Chiofalo: il caso Corona

Chiofalo nel corso della sua intervista ha raccontato: “Antonella ed Edoardo fuori dal GF non si sarebbero mai messi insieme. Gli scoop che la riguardano, soprattutto se arrivano da Fabrizio Corona, per me sono tutte fake news per accendere i riflettori su di lei. È tutto studiato, Corona è stato il suo primo manager”. Secondo le sue parole quindi dietro le mosse della Fiordelisi si nasconde il noto paparazzo dei vip.

Dichiarazioni che senza dubbio rischiano di fare rumore visto quanto accaduto diverse settimane fa quando Antonella ha rivelato di essere intenzionata a denunciare Corona a causa di un video pubblicato da questi mentre lei si trovava nello studio medico di Giacomo Urtis. Una denuncia di cui non si è più saputo nulla e adesso queste parole di Chiofalo rischiano di gettare una grande ombra anche su questo clamoroso episodio.