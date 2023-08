Monica Bellucci, la tristissima fine della diva amatissima: “Morta di crepacuore” | Una storia da fiumi di lacrime

Monica Bellucci, la splendida diva spacca il cuore in mille pezzi ai suoi fan. Ha parlato di una storia tristissima. Lei morta di crepacuore.

Se in Italia consideriamo e pure a buona ragione una vera e propria diva del Piccolo Schermo la meravigliosa Belen Rodriguez, quando pensiamo al Grande, che ha sempre il suo incredibile fascino, non possiamo che annoverare Monica Bellucci. Proprio come per la showgirl argentina, basta nominare il suo nome di battesimo per capire subito di chi stiamo parlando.

Lei non è solo una donna dotata di una bellezza a dir poco disarmante, ma pure di un fascino e di un magnetismo che le consentono di calamitare in men che non si dica tutta quanta l’attenzione su di lei appena entra in una stanza o in un locale. La sua sensualità è uno dei suoi indiscutibili tratti distintivi, come la sua voce calda e roca.

Ha alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto e ancora oggi è richiestissima ovunque. Sembra che per lei il tempo si sia fermato e non ha nulla da invidiare a una 30enne. Vive a a Parigi ma è costantemente con la valigia in mano per motivi lavorativi.

ùOra come ora è presente al Cinema nella pellicola Mafia Mamma di Catherine Hardwicke, che lei ha descritto dalle pagine di Vanity Fair, come “una commedia violenta ma divertente”.

Monica Bellucci e la sua ammirazione per una grandissima donna

La nota rivista la ha donato una meravigliosa copertina e l’ha definita una diva dal cuore semplice. Lei ha raccontato di aver sempre saputo di voler fare l’attrice sin da quando era bambina e di non avere mai preso in considerazione un’altra professione. Insomma, possiamo dire che lei abbia sempre avuto le idee ben chiare su che cosa fare. Ed è in nome della sua ingente determinazione che è riuscita a farcela.

Stima tantissimo le più grandi del cinema italiano come Sophia Loren e Virna Lisi, ma ce n’è un’altra che le ha lasciato segni indelebili nel cuore e nell’anima. Un autentico mito che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica e non solo. Si tratta di una donna che ha sfidato limiti e imposizioni che parecchie donne erano state obbligate a rispettare e lo ha fatto con ingente coraggio.

Il racconto della fine tristissima di Maria Callas

Stiamo parlando di Maria Callas, per la quale Monica ha speso parole ricche di commozione e sincero affetto, ricordando che la divina ha lasciato questo mondo proprio a causa di crepacuore. “Sa che tipo di cuore bisogna avere per morire di crepacuore? Un cuore semplice. Questa è la Callas: una diva con un cuore semplice, un cuore vero”.

Queste le parole che la Bellucci ha rilasciato durante la sua intervista a cuore aperto a Vanity Fair. Lei è riuscita ad entrare in sintonia con la Callas grazie ad un tournee che negli ultimi tre anni le ha fatto toccare i teatri più belli del mondo. Leggere le sue lettere e non solo, le ha quindi concesso di avvicinarsi all’animo più intimo della cantante, che anc0ra oggi tutti quanto rimpiangiamo amaramente.