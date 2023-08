Valeria Marini rimasta nuda in studio: cala in silenzio tombale | Tutti imbarazzatissimi

Valeria Marini è un personaggio negli anni divenuto iconico ed alcuni suoi siparietti hanno davvero lasciato tutti senza parole.

La showgirl Valeria Marini è un volto ormai iconico della televisione italiana. In questi anni ha preso parte a numerosi format per la televisione e la sua presenza non è mai passata inosservata.

Nella sua lunga carriera ha messo insieme numerosi episodi e siparietti che sono ancora oggi impressi nella mente e nei ricordi dei telespettatori.

Uno in particolare è di recente tornato a far discutere e questo perché ne ha parlato uno dei protagonisti.

Uno dei coinvolti ha infatti raccontato nei dettagli cosa è accaduto quando la Marini si è ritrovata in diretta senza la gonna.

Valeria Marini, le dichiarazioni di un suo collega: di chi si tratta

Nella sua lunga carriera tra televisione e teatro, la Marini ha collaborato con tanti volti noti che negli anni hanno spesso parlato di lei. Di recente lo ha fatto anche il conduttore Piero Chiambretti durante un’intervista con Simona Ventura in occasione della rassegna la Terrazza della Dolce Vita in quel di Rimini. Il conduttore ha parlato della sua carriera ed anche del suo passato.

Tra i ricordi più belli vi è senza dubbio quello relativo al Festival di Sanremo del 1997 che ha condotto con Mike Buongiorno ed appunto Valeria Marini. Per l’occasione Chiambretti ha parlato della volta in cui si è ritrovato in mano il filo della gonna della nota showgirl ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Piero Chiambretti, il suo ricordo di Sanremo: i dettagli

Il portale ANSA ha riportato alcune delle dichiarazioni rilasciate da Chiambretti alla Ventura. Tra i tanti aneddoti che ha raccontato anche quello con protagonista la Marini e la serata del Festival di Sanremo che ha visto tra le ospiti anche le note Spice Girls che all’epoca aspettavano tutti di sentire e vedere dal vivo. In merito Chiambretti ha raccontato: “La Marini, la divina, scende la scala, allunga la mano e mi lascia un filo“.

Un gesto all’inizio incomprensibile ma che ha poi dato il via ad un siparietto particolare: “Non mi rendo conto che si tratta del filo della sua gonna. Ero imbragato come un salame, tiro fuori il filo e più Valeria scendeva, più il filo si srotolava e si accorciava la gonna. Io tiro e il vestito si alza… A quel punto mollo“. Un episodio dunque particolare che Chiambretti a quanto pare non ha mai dimenticato.