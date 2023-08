Edoardo Donnamaria addio, la notizia è inaspettata e improvvisa: il tristissimo annuncio

Dopo alcuni problemi di natura sentimentale, Edoardo Donnamaria deve fare i conti con una bruciante esclusione.

Quello che sta vivendo Edoardo Donnamaria è senza dubbio un periodo di alti e bassi. Dal punto di vista sentimentale è arrivato più di un mese fa l’annuncio della fine della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Dal punto di vista lavorativo ha lanciato un nuovo format con l’amico Matteo Diamante e pubblicato alcuni brani ispirati alla sua vita.

Successi che però adesso devono fare i conti con una novità clamorosa e che non farà piacere ai fan dell’ex Gieffino.

Nel dettaglio si tratta di una bruciante esclusione che a quanto pare lo stesso Donnamaria non aveva previsto ma vediamo cosa viene fuori.

Edoardo Donnamaria, il suo post GF: l’ultima indiscrezione

Nel corso dell’ultima edizione andata in onda del GF Vip, Donnamaria ha fatto discutere e diviso l’opinione pubblica. Alcuni telespettatori hanno apprezzato la sua storia mentre altri hanno condannato duramente i suoi modi. Inoltre, gli stessi autori del reality si sono visti costretti a squalificarlo a causa anche dei suoi toni giudicati oltre i limiti. Una decisione a quanto pare però non presa dal conduttore Signorini ma dagli stessi vertici della Mediaset.

Una brutta storia che a quanto pare continua ad avere le sue conseguenze e lo conferma una recente clamorosa indiscrezione. A quanto pare Donnamaria è stato infatti escluso a sorpresa dalla prossima edizione di Forum ma vediamo nel dettaglio cosa aveva dichiarato pochi giorni fa Edoardo e cosa è successo in queste ore.

Forum, caso Donnamaria: cosa sta succedendo

Alcuni giorni fa Donnamaria ha rivelato di essere ancora in contatto sia con Paolo Ciavarro che Barbara Palombelli ossia la conduttrice di Forum. Nel corso della stessa intervista non aveva nemmeno escluso un suo ritorno nel format che per primo gli ha regalato il successo tra il pubblico italiano. Per questo motivo la segnalazione di Amedeo Venza sulla sua esclusione non è passata inosservata.

Non è però dato sapere se si tratta di una sostituzione dovuta a quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia. In questi mesi però si è parlato della decisione presa da Pier Silvio Berlusconi di escludere tutti gli ex Gieffini dai suoi format. Le due cose sembrerebbero quindi essere effettivamente collegate ma al momento nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni per confermare o smentire questa ennesima novità.