Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, svelato il mistero sul loro addio: la violenza inaudita ormai è trapelata

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a distanza di tantissimi anni arriva la verità sulla fine del loro matrimonio. Si parla di violenza inaudita.

Da tantissimi anni la splendida Michelle Hunziker è considerata una delle showgirl amate nel nostro Paese. Lui, il mitico Eros Ramazzotti, è uno dei cantautori più apprezzati in Italia e nel mondo.

I due sono stati sposati molti anni fa e hanno messo al mondo la bellissima Aurora, che da qualche mese li ha resi nonni del piccolo Cesare.

Entrambi sono al settimo cielo. Michelle si sta godendo a pieni polmoni la sua prima estate da nonna. Non sono pochi i video e le foto che la ritraggono in compagnia del nipotino, dove appare visibilmente emozionata. Dopo la fine del loro matrimonio, Eros e Michelle si sono rifatti entrambi una vita dal punto di vista sentimentale e hanno messo al mondo altri figli.

Entrambe le unioni sono di nuovo finite, ma se Eros ora è felicemente fidanzato, lo stesso non si può dire di lei. La Hunziker ora è impegnata al massimo nel suo ruolo lavorativo e di imprenditrice, oltre che di mamma e di nonna. Tuttavia oggi i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti, si vogliono bene e si frequentano con regolarità appena gli impegni di entrambi lo consentono.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La verità sul loro addio

Tuttavia la fine della loro unione, che era vista come una vera e propria favola, per parafrasare una canzone del cantautore romano, ha lasciato l’amaro in bocca ai più. Che cosa era successo di tanto grave? A distanza di molti anni è venuta a galla la verità, molto triste e dura da accettare per chiunque.

Non si tratta di un rumors, dato che è stata confessata da Michelle durante una delle sue tantissime sue ospitate a Verissimo. Da tempo lei è molto attiva nel Sociale soprattutto per quanto concerne la piaga sociale della violenza sulle donne. Lo sta facendo soprattutto con la Onlus Doppia Difesa, insieme all’amica avvocatessa Giulia Buongiorno.

La durissima confessione della showgirl

La stessa Michelle l’ha subita e lo ha raccontato anche nel suo libro, che è stato un autentico caso editoriale. È ciò che sta alla base della fine del suo matrimonio con Eros, ma ad attuarla nei suoi confronti è stato un gruppo di persone, in particolare una setta, nella quale lei era entrata in contatto, senza però rendersene davvero conto.

“Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo neppure parlare con mia madre, che non ho visto per 4 anni”, ha confessato la showgirl. Ai tempi era ancora sposata con Eros, che non ce la faceva più a vedere la moglie vivere in questa maniera. A un certo punto le ha chiesto di scegliere tra loro e lui e lei scelse loro.