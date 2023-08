Selvaggia Lucarelli, ennesimo ribaltone da parte di Milly: “Non è stata riconfermata” | Cosa succede a Ballando

Non sembra esserci pace per la nota giornalista Selvaggia Lucarelli messa in dubbio dalle parole di Milly Carlucci: la situazione.

Da diversi mesi ormai la giornalista Selvaggia Lucarelli deve fare i conti con diverse indiscrezioni sul suo futuro.

Per settimane si è ipotizzata una sua uscita di scena in vista della prossima edizione del format Ballando con le Stelle.

Voce che lei stessa ha smentito più volte ma a quanto pare, nonostante anche le conferme di alcuni addetti ai lavori, la conduttrice Milly Carlucci sembrerebbe essere ancora in alto mare.

La conduttrice ha di recente rilasciato alcune nuove dichiarazioni sulla prossima edizione del suo programma ed ha parlato anche del futuro della giuria.

Selvaggia Lucarelli, le ultime indiscrezione su Ballando: parla Milly

Dopo settimane di dubbi ed incertezze, la Lucarelli alcuni mesi fa ha rivelato di non essere ancora stata esclusa dalla giuria di Ballando. Alcuni addetti ai lavori hanno anche fatto i nomi di alcuni suoi possibili sostituti a quanto pare proposti dalla stessa Rai e tra questi Teo Mammucari e Sonia Bruganelli. Poi la svolta alcuni giorni fa con il portale TV Blog che ha invece rivelato di una preferenza della Carlucci per la sua storica giurata.

Parole che sembravano blindare ormai il suo ruolo nello studio del noto show. In queste ore invece è arrivato l’ennesimo ribaltone e questa volta è stata la stessa Carlucci a rimettere in dubbio tutto con alcune dichiarazioni che adesso aprono a diverse ipotesi. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato la nota conduttrice.

Milly Carlucci, le sue rivelazioni in vista di Ballando: cosa viene fuori

La nota conduttrice ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni alla rivista Visto ed ha parlato anche del futuro di Ballando. Per quanto riguarda la giuria ha rivelato: “Deve essere messa in discussione, non è stata riconfermata. Bisogna capire anche chi possono essere i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo“. A quanto pare quindi non solo la Lucarelli ma tutti i volti noti del format non hanno ancora alcuna certezza in vista della nuova edizione.

Il futuro di tutti sarà più chiaro però il prossimo settembre come confermato dalla Carlucci. Gli autori del format dovranno prima andare a definire il cast di volti noti che scenderanno in pista e poi si potrà lavorare al contorno. Fino a qual momento però non ci saranno annunci ufficiali o certezze quindi al pubblico di affezionati non resta che attendere ancora qualche settimana.