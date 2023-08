Kate Middleton, ecco cosa fa ai figli lontana dai flash: indiscrezione vomitevole

Kate Middleton, ecco com’è davvero la principessa quando non è ripresa dalle telecamere e sotto gli occhi di tutti. Come si comporta con i figli a casa.

Kate Middleton non è solo una bellissima giovane donna di 41 anni, considerata da molte donne sparse nel mondo un’autentica icona di eleganza e stile.

È in primis la splendida moglie del Principe William e la mamma di ben tre figli, ovvero George, Charlotte e Louis. Loro per lei, come pure il suo affascinante consorte, vengono prima di ogni cosa.

Ed è per questo motivo che entrambi vogliono occuparsi della loro educazione. Inoltre, con il preciso scopo di tenerli lontani dal clamore mediatico e dal chiacchiericcio, che in certi casi può farsi eccessivamente forte, cercano di mostrarli il meno possibile in pubblico. Hanno pure cancellato alcuni impegni lavorativi che li avrebbero tenuti assenti da casa per troppo tempo, al fine di non restare troppo a lungo senza di loro.

Tra l’altro Kate ama moltissimo i bambini e non ha mai celato il suo desiderio di una nuova maternità. William l’ha però fermata, non perché non voglia diventare di nuovo papà, ma per via di alcuni problemi di salute riscontrati in passato dalla donna. La Middleton infatti ha sofferto in passato di depressione post partum e William ha paura che possa ricascarci e pure con tutte le scarpe.

Kate Middleton, la verità su di lei come genitrice

Ad ogni modo la Stampa non ha escluso che un domani non possano cercare di allargare di nuovo la famiglia. Se George da tempo è già diventato una star dell’Web, al quale sono anche dedicati diversi meme, ora a rubargli la scena è la sorella Charlotte, che pare essere parecchio interessata alla Moda, come la sua celebre e bellissima mamma.

Louis avrà tempo di farsi notare. Tuttavia è davvero forte la curiosità riguardo a Kate sul metodo che mette in atto nei confronti della sua prole quando è casa con loro. Non lo ha rivelato lei ma una sua cara amica, durate un’intervista concessa a People. Per prima cosa la donna ha parlato di normalità, sostenendo che la loro abitazione che è Adelaide Cottage, sia una “casa normale con bambini che corrono in giro e fanno cadere le cose.”

Cosa fa lontana dai flash ai figli

Oltre a ciò ha rivelato che lei non permette in alcuna maniera ai suoi bimbi di urlare. Inoltre qualsiasi accenno di urla viene affrontato con l’allontanamento. Per evitare che si comportino ancora male, lei e il marito preferiscono, invece che rinchiuderli nelle loro camere, spiegare loro i motivi per i quali sia sbagliato comportarsi così e le conseguenze che scaturiscono dopo certi atteggiamenti.

Inoltre lei, come ha svelato l’autore Tom Quinn, quando è in pubblico o quando comunque calmarli in privato, usa un talvolta un codice segreto, come per esempio al frase “facciamo una pausa”, che i bimbi sanno ben interpretare. Insomma, a quanto pare la Middleton è una mamma dolce e comprensiva, ma anche severa quanto basta. E in questo sembra che William le dia perfettamente man forte.