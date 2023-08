Flavio Insinna addio, non lo rivedremo più: la notizia tristissima è arrivata all’improvviso

Flavio Insinna, i suoi fan hanno il cuore spezzato in mille pezzi. Sui parla di duro addio. Non lo rivedremo più.

Se dobbiamo nominare uno dei conduttori più amati dal pubblico di ogni età e che opera all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini, non possiamo che non nominare, oltre Amadeus, il carismatico Flavio Insinna. Indiscusso protagonista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di tutto rispetto, è diventato il re indiscusso dei quiz show preserali.

Da molti anni questa parte, compresi quelli dei lunghi ed estenuanti lockdown, ci ha tenuto compagnia durante i pasti serali alla conduzione dell’Eredità. Quando ci ha salutati nel corso dell’ultima puntata di stagione era molto commosso. Ha fatto fatica a trattenere le lacrime che si notavano nei suoi occhi.

Non ha potuto dare appuntamento al suo pubblico per il prossimo anno con il programma, dato che non ne sarà più al timone.

Ciò è stata ragione di infinita tristezza per i suoi estimatori, che con lui si divertivano molto. Tuttavia il programma ci sarà ancora, ma il suo fischio d’inizio non è previsto per settembre 2023, bensì per gennaio 2024, dopo le festività natalizie.

Flavio Insinna sostituito

Al suo posto troveremo Pino Insegno, al quale saranno affidate molte altre conduzioni Rai, tra cui il Mercante In Fiera. Se di questo addio si è molto parlato ed è ormai cosa accettata dagli estimatori di Insinna, tuttavia ce n’è un altro che li sta preoccupando molto di più. All’interno dell’Azienda di Viale Mazzini sono state infatti operate parecchie sostituzioni.

A seguito dell’addio di Fabio Fazio, che ha abbandonato la Rai ed è approdato a Discovery, nulla pare più impossibile. Anche Bianca Berlinguer se ne è andata per approdare in Mediaset. Pure l’Azienda di Viale Mazzini ha presentato settimane fa i nuovi palinsesti nella sede di Napoli, dove grandi protagonisti hanno rilasciato interviste e si sono fatti immortalare dai numerosi fotografi presenti.

Il suo addio è solo al quiz show o alla Rai in toto?

Flavio non era presente come conduttore. Che cosa vogliamo dire con questa frase? In poche parole lui non figura per la prossima stagione TV, che è praticamente imminente, al timone di alcun programma. Tanto più che molti sostengono che potrebbe essere in forse anche la nova edizione del Cantante Mascherato, dove lui svolge da anni il ruolo di giudice.

In ogni caso c’è da aggiungere che il nome di Insinna Rai si ritrova ora non in veste di conduttore ma di bravo attore quale è. Infatti lo vedremo tra i protagonisti del film TV Rai La Stoccata Vincente. intanto i suoi fan possono bearsi del fatto di vederlo in Tv dal 25 agosto con Teché Show su Rai Uno. Dunque nessun addio per lui all’Azienda di Viale Mazzini, come si era tanto temuto.