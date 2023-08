Al Bano, il motivo per cui indossa sempre il cappello nasconde una storia tristissima | Nessuno la conosce

Al Bano, sapete perché indossa sempre il suo adorato capello? Il motivo è molto triste.

È certamente lui, il mitico Albano Carrisi, uno degli artisti più apprezzati non solo nel nostro Paese, ma nel Mondo. Quando poi al Festival di Sanremo 2023 ha calcato il prestigioso palco del Teatro Ariston in veste di squisito ospite, ci sono state svariate standing ovation per lui. Lui che pur non essendo più un ragazzino è ancora un vero leone, sempre pronto a ruggire e a mordere il palcoscenico.

Non per nulla ha rivestito proprio tale maschera alla corte di Milly Carlucci al Cantante Mascherato. Sempre da Milly ha operato come ballerino in gara nel programma di punta dei sabati sera dell’autunno dell’azienda di Viale Mazzini. Stiamo parlando di Ballando Con Le Stelle, il cui fischio d’inizio per la prossima stagione è fissato per il 21 ottobre 2023.

Al Bano in questo momento si sta godendo la sua estate in compagnia dei suoi amici, dei suoi figli e dei suoi nipoti, oltre che della compagna Loredana Lecciso. Con lei l’amore va a gonfie vele, nonostante il Gossip voglia sovente vederli distanti.

Con Romina Power, sua celebre ex moglie, con la quale è stato sposato a lungo e ha messo al mondo ben quattro figli, i rapporti sono ottimi. Si vogliono bene ma come fratello e sorella.

Al Bano e il suo inseparabile cappello

Quando tre anni fa avevano annunciato la loro reunion artistica, i fan, soprattutto quelli della prima ora, avevano sperato in un loro ritorno di fiamma, che tuttavia non c’è mai stato. Tra l’latro pare che l’artista americana non veda di buon occhio la giornalista pugliese e che l’antipatia sia reciproca. Ciò sembra che sia fonte di dispiacere per Al Bano, che ama entrambe, ma in maniera diversa.

L’artista vive ancora a Cellino San Marco nella sua tenuta, dove ama rilassarsi, impegni lavorativi permettendo. Adora ospitare persone a lui care per squisiti pranzi e bere un buon bicchiere di vino. Sono tante le curiosità che aleggiano intorno alla sua figura, tra cui quella che lui indossi da moltissimi anni a questa parte il cappello. Sapete perché? Il motivo sarebbe tristissimo.

La sua tristissima confessione

Lo ha rivelato lui stesso, in nome della sua schiettezza, ai ragazzi de Il Collegio. Oltre al fatto che sia per cercare di coprire un caso alopecia, è anche per fare un sentito omaggio a una persona da tempo scomparsa e a lui tanto cara. Stiamo parlando di Carrisi Senior. Non per nulla il cappello sarebbe proprio un vero marchio di fabbrica della sua famiglia.

Dunque per la verità sono due le motivazioni che hanno spinto il cantante a non scordarsi mai il suo elegante borsalino, che tra l’altro gli dona molto e gli da un’aria parecchio chic. Attualmente l’artista ha annunciato con alcuni video caricati sul suo Profilo Ufficiale Instagram nuove date del suo tour, che sono sempre dei clamorosi sold out.