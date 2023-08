Noemi Bocchi, lo ‘schiaffo’ a Ilary è eclatante: solo lei è riuscita a farlo | Retroscena incredibile

Noemi Bocchi ha dato uno schiaffo morale alla splendida Ilary Blasi. C’è una cosa che solo lei è riuscita a fare.

Eterne rivali. Così sono state e sono tuttora viste Noemi Bocchi e Ilary Blasi. La prima è colei che è riuscita a rubare il cuore da un anno a questa parte al Pupone mentre la seconda è colei che lo aveva fatto a tal punto innamorare da chiederle di sposarlo e di mettere al mondo ben 3 figli.

Ora si sono rifatti entrambi una vita dal punto di vista sentimentale ma la notizia della fine del loro matrimonio fa ancora discutere. E sovente nel farlo si nomina Noemi.

Quella bellissima donna che ben prima che venisse data la comunicazione ufficiale dell’addio era già stata avvistata allo stadio in compagnia di Francesco.

Eppure l’allora moglie aveva negato ogni cosa, in TV. Per farlo aveva scelto il salotto della sua carissima amica Silvia Toffanin. Stiamo chiaramente parlando di Verissimo che a settembre tornerà nuovamente a farci compagnia sia il sabato sia la domenica pomeriggio su Canale 5.

Noemi Bocchi e il suo schiaffo morale a Ilary

Noemi, dal canto suo, ha inizialmente vissuto in punta di piedi la sua liaison con l’ex numero 10 della Roma. E anche ora cerca di stare lontana il più possibile dal clamore e soprattutto dal chiacchiericcio mediatico che in certi casi sa essere decisamente assordante. Anche lei ha un matrimonio finito alle spalle con tanto di prole e ora è felice di avere un nuovo amore ma è comunque molto discreta.

Ha un ottimo rapporto con i figli del suo Francesco e non sono poche le foto che la ritraggono in loro compagnia anche per una semplice passeggiata nella Capitale. Ora però la Bocchi ha dato uno schiaffo morale alla bellissima Ilary. Difatti c’è qualcosa di decisamente importante che lei è riuscita ad ottenere e che pare sia sempre stato negato alla Blasi.

Lei può contare sulla stima e sull’affetto della suocera

Si tratta della stima e dell’affetto vero e sincero della suocera che invece ha dimostrato fin da subito grandissima sintonia con la Bocchi. Non per nulla i paparazzi di Chi hanno immortalato la signora Fiorella in atteggiamenti che hanno reso ben palese la sua simpatia nei confronti della nuova compagna dell’adorato figlio durante una cena avvenuta nel noto ristorante Isola del Pescatore a Santa Severa.

Qui si è festeggiato il compleanno di un caro amico del Capitano. La donna ha abbracciato Noemi e ha trascorso molti momenti a chiacchierare in armonia con lei. Tra l’altro il trio composto da Francesco, mamma Fiorella e la splendida flower design ha raggiunto insieme il locale, a dimostrazione di quanto sia forte il feeling tra di loro.