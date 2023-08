Silvia Toffanin, confessione piccante su Pier Silvio: “Lo abbiamo fatto per strada” | Mai stata così esplicita

Silvia Toffanin, la splendida conduttrice veneta fa una rivelazione inedita sul compagno Pier Silvio. Lo hanno fatto per strada. I fan sono senza parole.

Solitamente siamo avvezzi a conoscere e vedere la meravigliosa conduttrice veneta molto restia nel parlare della sua vita privata, che tale per lei dovrebbe sempre rimanere. Non per nulla non è molto propensa a concedere interviste, sia per la TV che per la Carta Stampata. Anche il suo affascinante consorte, ovvero Pier Silvio Berlusconi, la pensa esattamente come lei.

I due sono una delle coppia più belle e longeve del vasto mondo dello spettacolo Italiano. Stanno insieme da più di 20 anni e hanno costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Ed è per tenere al ripario dal clamore mediatico i loro figli, che hanno preso residenza a Portofino in una splendida villa da mille e una notte, attorniata da tantissimo verde.

Molte volte si è sussurrato di un loro possibile matrimonio, che tuttavia non c’è mia stato. Quando si è toccato questo tema lei ha fatto capire di non essere interessata e di preferire scegliere il suo compagno ogni giorno perché vuole farlo e non perché costretta da un vincolo.

Lui, dal canto suo, è già stato sposato in passato con la splendida Emanuela Mussida, dalla quale ha avuto una figlia, di nome Vittoria Lucrezia, che lo ha già reso nonno.

Silvia Toffanin, la rivelazione inedita

Pertanto in molti hanno iniziato a sentenziare sul Web che lui forse non vorrebbe ripetere l’esperienza. Tuttavia ora aleggerebbe un rumors che parlerebbe di una promessa fatta da Pier Silvio al padre Silvio, durante il suo ultimo ricovero al San Raffaele. In poche parole avrebbe promesso al genitore di sposare la sua Silvia. Al momento non c’è alcuna conferma ne smentita al riguardo.

I fan della Toffanin sognano di vederla al più presto con indosso l’abito bianco. Nel frattempo Silvia spiffera qualcosa sul compagno. Avrebbe rivelato, lasciando in un polveroso angolo la sua cara riservatezza, qualcosa che i due avrebbero fatto per strada. La rivelazione avrebbe lasciato basiti non solo i fan ma anche i conduttori dello show di cui è stata ospite.

Cosa hanno fatto in strada lei e Pier Silvio

Stiamo parlando di Pio e Amedeo e del loro programma Felicissima Sera All Inclusive. Nel parlare di sé e della sua vita privata, la conduttrice veneta ha voluto raccontare dove si sarebbero dati il primo bacio. “Eravamo a Milano in Brera per strada. Che c’è di strano? Comunque lui è un gentleman e lo è ancora oggi dopo tanti anni che stiamo insieme.”

Oltre a ciò Silvia ha raccontato di allenarsi insieme a lui, anche se lui lo fa di più, visto che frequenta anche la palestra. Inoltre ha spifferato che vanno a dormire entrambi con indosso il pigiama e che prediliga particolarmente per l’intimo serale il colore blu. Lei lo trova un gran bel ragazzo e con lui va pure a fare la spesa. Il ritratto di una coppia speciale ma nel frattempo normale, è così servito.