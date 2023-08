Kate Middleton costretta a rinunciare a lui: l’addio è tristissimo e improvviso | Nessuno se lo aspettava

Kate Middleton, terribile doccia fredda per la splendida Principessa. È costretta a rinunciarci. L’addio è improvviso e assai doloroso.

Non c’è solo tanto gioia nella vita di una splendida principessa come Kate Middleton. Donna bellissima e amatissima, non solo dal popolo inglese ma nel mondo, è diventata un’autentica icona di classe, eleganza e di stile. Oltretutto possiede anche un grande talento come fotografa.

È infatti lei che ha realizzato gli scatti della Regina Camilla in occasione del suo compleanno.

La Middleton è pure una grande sportiva e ama praticare molto sport. Ed è ciò che determina la sua forma fisica perfetta, unita alla sua scelta di seguire una dieta sana ed equilibrata. Dedica molta cura alla pelle del suo viso, che appare sempre luminosa, come le sue chiome, che ama portare solitamente sciolte.

Il make-up è leggero, ma comunque studiato nei minimi dettagli, che si confà a una donna di classe come lei. Kate però è in primis la moglie di William e la mamma di ben tra figli, quali George, Charlotte e Louis. Lei ha deciso di occuparsi della loro educazione ed è pertanto molto presente per loro.

Kate Middleton ha dovuto dirgli addio, non poteva fare altro

Ama tantissimo i bambini e non lesina il suo aiuto qualora sia necessario. È infatti molto attiva nel sociale, come lo è del resto anche il marito William. Ora però arriva per lei una brutta notizia, che di certo l’avrà molto rattristata e lasciato il classico amaro in bocca. Purtroppo non c’è davvero stato nulla da fare e lei ha dovuto dirgli addio.

Non sarà stato facile accettarlo, ma del resto non poteva fare altro. Avrà poi diviso l’amarezza e il dolore con i suoi familiari, oltre che chiaramente con il suo consorte, con il quale la complicità è sempre a mille. Che cosa sarà mai successo alla bellissima Principessa? Quale nube avrà fatto capolino nella sua giovane vita?

L’azienda non navigava più in buone acque

Praticamente è andata in fallimento l’azienda di famiglia, ovvero la Party Pieces, che si occupava di addobbi e decorazioni per le varie feste, quali compleanni, anniversari, ecc. I genitori di Kate hanno venduto la compagnia a causa delle gravi condizioni finanziarie che hanno preso vita durante la pandemia, che preso tutti quanti di contropiede.

Il Times ci fa sapere che l’azienda ha ottenuto un ingente prestito di circa 220.000 sterline dalla NatWest. Tuttavia questo debito è rimasto insoluto e ciò potrebbe gravare sulle tasche dei contribuenti britannici. Ad acquistare la realtà è stato l’imprenditore James Sinclair, per la bellezza di 180.000 sterline. Dunque Kate dovrà necessariamente dire ormai addio alla Party Pieces.