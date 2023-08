Meghan Markle gli ha detto addio: non vuole più saperne di lui | L’appello disperato dell’uomo della sua vita

Meghan Markle non ne vuole più sapere. Gli ha detto addio e non ha più alcuna intenzione di fare un passo indietro. Non ne vuole più sapere dell’uomo della sua vita.

È certamente una donna che non passa inosservata, la splendida Meghan Markle. Dotata di una bellezza fuori da comune e di una fisicità da 10 e lode, possiede anche un carattere forte e determinato.

Secondo molte fonti certe sarebbe lei a muovere i fili, come una sorta di puparo, nelle scelte e nelle dichiarazioni rilasciate alla Stampa dal marito Harry.

Tuttavia pare che la lei non abbia apprezzato la decisione del consorte di telefonare al fratello William per chiedergli di ritornare in Inghilterra e a vivere a Palazzo. Nonostante l’altro gli abbia negato la cosa, il solo gesto avrebbe molto irritato l’ex attrice. Da tempo si vocifera di una fortissima crisi coniugale tra lei e il marito, anche a causa del fatto di mancati contratti lavorativi o di altri che sarebbero stati stracciati per inadempienza.

Inoltre molte gole profonde che sono volute rimanere celate nell’anonimato, sosterrebbero che lui stia soffrendo parecchio per la lontananza dall’Inghilterra. Tra l’altro i rapporti con il padre Carlo e il fratello William sarebbero ancora particolarmente tesi. Non per nulla per Meghan invece, si stanno per riaprire le porte del Grande Cinema e che lei è stanca di restare a casa fare nulla.

Meghan Markle ha detto addio all’uomo della sua vita

Al momento ha preso una decisione assai forte e che avrebbe messo in luce di nuovo il suo caratterino niente male. Secondo la Stampa Inglese e non soltanto, lei sarebbe una donna molto forte e pronta a tutto pur di perseguire i suoi obiettivi, sia in ambito professionale che sentimentale. Certamente è stato un bel colpo in primis conquistare e poi sposare Harry.

Con lui ha costruito una bella famiglia, mettendo al mondo due bambini, che sono al luce dei suoi occhi. Non si è presentata alla cerimonia di incoronazione ufficiale di Re Carlo il 6 maggio 2023. Nonostante ciò Meghan sarebbe stata comunque additata come la grande assente, vivendo dunque pure in tale frangente il suo momento di gloria. Tuttavia ora si parla di addio per lei e per l’uomo della sua vita. È davvero tutto finito?

Ha chiuso la porta al padre

Per la verità non si tratta di Harry, anche se si fanno sempre più forti le voci che li vorrebbero ai ferri corti. Il marito pare che sia in procinto di partire per l’Africa per ritrovare se stesso e per motivi lavorativi. L’uomo con cui lei avrebbe voluto chiudere i rapporti è il padre Thomas Markle. Costui anni fa aveva rilasciato alcune interviste, dove aveva sparato a zero sulla figlia e sulla Royal Family.

In passato inoltre pare che Meghan gli avesse prestato ingenti somme di denaro. Lui dal canto suo ha sostenuto, parlando al The Sun, che lei non si prenda realmente cura di lui, ora che è in età avanzata e che ha bisogno di lei. Certamente tutto ciò ha dato molto fastidio all’ex attrice e messo in imbarazzo il marito. E ora lei, stizzita e con il cuore spezzato, avrebbe deciso di chiudere la porta al padre.