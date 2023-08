Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, la verità sulla crisi è terribile | La dichiarazione chiarisce tutto: “Lo amo ma…”

Natalia Titova, dichiarazione che lascia senza fiato sul compagno Massimiliano Rosolino. Chiarisce tutto quanto riguardo alla chiacchierata crisi di coppia.

Stanno insieme da tantissimi anni i bellissimi Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. Nonostante lei non faccia più parte della fitta schiera dei maestri di Ballando Con Le Stelle, è rimasta saldamente nel cuore degli italiani. Lui, dopo aver abbandonato il nuoto a livello agonistico è diventato un personaggio TV a tuttotondo.

Natalia ha aperto invece diverse scuole ed è molto attiva, con tanto di saggi. Nonostante tutto la coppia è sovente invitata nei salotti televisivi, compreso quello di Serena Bortone a Oggi È Un Altro Giorno, che però ora ha chiuso definitivamente i battenti.

I due si sono conosciuti a Ballando Con le Stelle, lei era insegnante e lui danzava con lei come allievo in gara.

La coppia trionfò in quell’edizione in pista e conquistò ben presto i cuori e i favori non solo della temutissima giuria, ma anche del pubblico. La gente iniziò a mormorare che ci fosse un forte intesa tra di loro. Del resto l’affiatamento era molto palpabile. In ogni caso una cosa era affermare ciò, mentre un’altra è sostenere che si trattasse di amore.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, dichiarazione fortissima da parte di lei

All’inizio anche lei era molto restia a crederci, come ha confessato nel corso di una sua ospitata da Mia Ceran, nel programma Nei Tuoi Panni. Ha svelato che lui si comportava nei corridoi in una maniera che a lei non piaceva affatto. “Lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con le ragazze. Ci provava anche con me però io, conoscendo il programma, so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forza è amore, ma anche solo per agonismo e competizione”. Queste le parole della Titova a riguardo.

Non per nulla, essendo lei una donna con la testa sulle spalle e un’immensa professionista gli ha concesso di uscire con lei solo una volta conclusa l’esperienza all’interno del programma. E ora come procede la sua storia con lui con il quale ha messo al mondo due splendide bambine, pure loro grandi amanti dello sport come i loro celebri genitori? La dichiarazione che non ti aspetti.

“Lo amo ma…”, parole che colpiscono e fanno riflettere

“Non mi fido ancora di lui, ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova, ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa ma non guarderei mai”, ha confessato sempre alla Ceran la splendida Natalia. Chiaramente sono parole che lasciano l’amaro in bocca ai suoi fan, perché comunque sentir parlare di mancanza di fiducia non è il massimo.

Potremmo pure dire che per lei valga il famoso detto vivi e lascia vivere. E ora c’è chi mormora che tra di loro potrebbe esserci qualche problema o che forse c’è già stato, ed è per questo motivo che lei ha dato questa risposta. Una risposta alla quale Massimiliano non ha voluto replicare nulla, nemmeno sui Social, dove è molto attivo. E intanto il mistero si infittisce sempre più, anche se a quanto pare, nonostante queste parole, il loro amore è sempre solido.