Ambra Angiolini, il ‘ritorno di fiamma’ è clamoroso: è corsa tra le sue braccia senza ripensamenti

Ambra Angiolini si parla di ritorno di fiamma per lei. Non ci ha pensato due volte a tornarci tra le sue braccia.

È certamente un’artista con la A maiuscola oltre che completa la mitica Ambra Angiolini. Si è fatta conoscere giovanissima poco più che una bambina a Non è La Rai. La sua vivacità e la sua parlantina sciolta le hanno permesso di arrivare al cuore del grande pubblico per poi non uscirne più.

Si era data alla musica ma ha ben presto scoperto che non era quella la strada da percorrere. Si è rimboccata le maniche e ha studiato seriamente recitazione diventando un’eccellente attrice sia per il Grande che per il Piccolo Schermo.

Non ha nemmeno abbandonato la conduzione e ha pure abbracciato il vasto mondo radiofonico. Ha anche debuttato come scrittrice pubblicando Infame.

Tuttavia Ambra è anche un personaggio mediatico molto chiacchierato per via della sua vita privata che mai tale riesce a rimanere. Dopo la sua relazione con Francesco Renga, con il quale non si è mai sposata e ha messo al mondo due figli oggi grandicelli quali Jolanda e Leonardo, ha poi vissuto una stori d’amore molto importante con Massimiliano Allegri, che però non è finita bene.

Ambra Angiolini la sua nuova vita sentimentale

Tra l’altro è per ciò che ha ricevuto il Tapiro D’Oro dalle mani di Valerio Staffelli. Ora però è di nuovo felice accanto a un collega del mondo dello spettacolo e della recitazione, ovvero Andrea Bosca. I due non si nascondono più e lei gli ha anche fatto una tenera dedica d’amore. Ma ora giunge la doccia fredda per i fan.

Ambra ha ritrovato la complicità con l’ex ed e così tornata da lui. No, non si tratta di un rumors ma della pura verità. Chi è l’uomo che ha rubato dunque il cuore della Angiolini ancora una volta e che l’ha indotta con il sui incredibile fascino a lasciarsi andare tra le sue braccia? Fuori il nome!

Ambra non resiste al richiamo di…

In realtà non si tratta di un uomo anche perché per la verità con Andrea va tutto bene. Si tratta di un ritorno a livello professionale, dal momento che la splendida Ambra ha deciso di ritornare a svolgere i suo ruolo di giudice a X-Factor, per l’immensa gioia dei suoi estimatori. Il talent ha anche fatto sapere che lei è più carica che mai per la prossima edizione, che è praticamente alle porte.

Tra le più accattivanti novità è che ritroveremo in giuria, dopo aver svolto il ruolo nelle prime edizioni del programma, il carismatico Marco Castoldi, in arte Morgan. Confermatissimi poi Fedez e Dargen D’Amico. Alla conduzione ritroveremo la brava Francesca Michielin, che deve il successo proprio allo stesso X- Factor, quando anni fa partecipò come brillante concorrente.