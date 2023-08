Claudia Gerini apre le porte di casa sua: sembra il set di un film di Hollywood | Resterai a bocca aperta quando la vedrai

Claudia Gerini, sapete dove abita la splendida attrice? In una meravigliosa dimora che pare un set cinematografico.

È certamente ancora lei, la bellissima e bravissima Claudia Gerini una delle attrici più amate dagli italiani. Forte nei ruoli brillanti, si è rivelata ben presto vincente pure in quelli drammatici. È richiestissima ovunque e ogni pellicola cinematografica che la vede protagonista diventa subito un gran successo.

Ha anche da poco dato alle stampe il suo primo libro autobiografico, dove ha narrato episodi della sua vita privata. Stiamo parlando di Se Chiudo Gli Occhi, pubblicato da Piemme.

L’artista romana è rimbalzata di recente agli onori della Cronaca Rosa per il fatto che Pier Silvio Berlusconi la vorrebbe come nuovo concorrente nella nova edizione del Grande Fratello, che d’ora in poi si chiamerà solo così.

Difatti a lui non sono più graditi gli epiteti Vip o Nip. Tuttavia, sebbene Claudia si sia detta onorata della proposta e della stima dell’ AD Delle Reti Mediaset, ha fatto sapere che deve ancora pensarci prima di prendere una decisione. Tra l’altro è impegnata su molti set. Ora si sta godendo la sua vacanze estive in compagnia delle sue figlie, per ricaricare le pile in vista di tornare al lavoro. Un lavoro che la porta anche fuori dall’Italia.

Claudia Gerini ci mostra la sua dimora sui Social

Tuttavia, anche quando è fuori dal suo Paese lo porta sempre nel cuore, in particolare la Città Eterna. Qui possiede una meravigliosa dimora, definibile come un vero e proprio set hollywoodiano e che la rappresenta pienamente. Non per nulla lei ne ha scelto con arguzia e ingente sentimento ogni singola mobilia.

Dunque la sua casa la rappresenta completamente. Cominciamo con il dire che è sita appunto nella Capitale e in particolar modo sulla Cassia, a Roma Nord. Sui Social possiamo trovare varie fotografie che la mostrano, in occasione anche delle realizzazione di alcuni selfie che l’attrice ha realizzato per salutare i suoi amatissimi e numerosissimi estimatori.

Un mix tra tradizione e innovazione

Per prima cosa c’è da rivelare che si tratta di un accattivante e meraviglioso mix tra tradizione e innovazione. Grande padronanza è riservata al colore bianco per quanto concerne mobilia e oggettistica. Claudia è una grande amante dalle candele, anche delle forme più strane. Inoltre quelle più belle le usa come suppellettili.

Lo spazio interno della casa è arioso e molto luminoso, grazie alla presenza di ampie vetrate, da dove filtra tanta buona luce naturale. Presentissimo anche il legno in colore chiaro, oltre che le stampe di vario genere appese alle pareti. L’appartamento gode pure di una meravigliosa terrazza, dove l’artista ama trascorrere, quando le temperature sono miti, momenti di mero relax.