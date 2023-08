Ilary Blasi, dramma gravissimo all’orizzonte: vuole farla finita | Indiscrezione da brividi

Viene fuori una clamorosa ipotesi con protagonista Ilary Blasi dopo alcune sue recenti mosse sui social: cosa sta succedendo.

Ilary Blasi continua a far discutere e non solo a causa del suo futuro in Mediaset che non sembrerebbe più essere così certo.

Secondo infatti alcune clamorose ipotesi, i vertici della rete potrebbero metterla in panchina per un pò.

Tutto questo mentre è alle prese con la battaglia legale legata al suo divorzio da Francesco Totti che continua a riempire le pagine dei settimanali di gossip.

Un clima quindi molto teso e la situazione potrebbe peggiorare drasticamente in quanto alcuni momenti social adesso sembrano rivelare di un risvolto del tutto inaspettato e doloroso.

Ilary Blasi, il momento difficile che sta vivendo: un dettaglio inaspettato

Durante gli ultimi incontri in tribunale tra Totti e Ilary sono a quanto pare volate accuse gravi soprattutto sul tema dei tradimenti. La conduttrice ha accusato l’ex marito di averla tradita per primo mentre l’ex campione è certo del contrario ed ha per questo chiesto di poter presentare al giudice il contenuto di alcuni messaggi della Blasi con altri uomini. Una situazione che rende il clima tra i due teso.

Per questo motivo la conduttrice ha scelto di dedicarsi alle vacanze ed è proprio durante questi viaggi che numerosi utenti social hanno notato un dettaglio particolare. Dalle foto e dai video che la Blasi ha pubblicato sui social e dalle segnalazioni di alcune persone che hanno rivelato di averla incontrata da vicino emerge un particolare non da poco ossia l’assenza di Bastian.

Bastian e Ilary, cosa succede tra di loro: le ultime segnalazioni

Come confermano alcune foto e diversi video apparsi suoi social, la Blasi ha trascorso alcuni giorni di relax in Sardegna ed in compagnia di una delle sue migliori amiche ossia Michelle Hunziker. Pochi giorni fa invece Deianira Marzano ha pubblicato uno scatto rubato in cui si vede la conduttrice all’aeroporto di Olbia per fare ritorno a Roma. In entrambe le situazioni però gli utenti hanno visto la conduttrice senza Bastian.

Alcuni hanno ipotizzato quindi una crisi in corso tra i due o c’è chi ha addirittura parlato di storia al capolinea. I due circa un mese fa erano però in vacanza insieme in Sud America. La coppia potrebbe quindi essere distante solo per motivi di lavoro o personali di Bastian. In ogni caso non vi è alcuna certezza e con ogni probabilità Ilary non rilascerà alcuna dichiarazione in merito.