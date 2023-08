Paolo Bonolis addio: non lo rivedremo più | La triste notizia è arrivata all’improvviso

Paolo Bonolis, l’amatissimo conduttore delle Reti Mediaset parla di addio. I suoi fan hanno il cuore spezzato in mille pezzi.

Si sta certamente godendo un periodo di meritato riposo per la canonica pausa estiva Paolo Bonolis. Vero e proprio mattatore televisivo è entrato nel cuore degli italiani per non uscirne più. Possiede alle spalle un curriculum molto fitto e vario e molta gavetta. L’abbiamo visto muoversi con una certa disinvoltura tra le Reti Rai e Mediaset, dove opera tutt’ora.

Ha fatto molto soffrire i suoi estimatori quando ha parlato della fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli. La coppia ha rilasciato una lunga intervista a cuore aperto a Vanity Fair.

A soffrire pare essere maggiormente il conduttore, che tuttavia lavora ancora con la sua ex, che non rivedremo prossimamente come opinionista del Grande Fratello.

Negli ultimi mesi sono finti i casting per la nuova edizione di Ciao Darwin. Si tratta di un programma molto atteso, che fa sempre divertire gli italiani di ogni età. Altra trasmissione che diverte molto e che vede il mattatore a fianco all’amico Luca Laurenti è Avanti Un Altro!. Il quiz show è molto spassoso, anche per via della presenza del mini mondo e che ha lanciato tantissimi personaggi non solo in TV.

Paolo Bonolis ha parlato di addio

Ora però Bonolis ha dato la terribile notizia al suo affezionato pubblico che non vuole affatto crederci. Lui, con gli occhi che luccicano e il suo classico sorriso disarmante, ha parlato senza se e senza ma di addio. Non si tratta di quello dato alla Bruganelli, tanto più che lui non ha mai utilizzato tale termine verso di lei, ma di arrivederci. Riguarda infatti il suo lato professionale.

La sua dichiarazione, avvenuta come una sorta di fulmine a ciel sereno, è stata fatta durante una seguitissima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo, trasmesso in prime time su Canale 5. La clip relativa è stata prontamente condivisa sui Social, diventando virale e super commentata.

Il suo imminente abbandono delle scene

“Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Se mi ritorno tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”, queste le parole del mattatore televisivo, che hanno lasciato letteralmente stupiti anche i due conduttori dello show. Tuttavia ha fatto ben presto tornare loro il sorriso sostenendo che i suoi eredi potrebbero essere proprio loro due.

Chiaramente i suoi estimatori sono rimasti molto male, dal momento che non si aspettavano una dichiarazione del genere dal loro beniamino. Alcuni hanno poi iniziato a sussurrare sui Social che dopo la cocente delusione di vedere finire anche il suo secondo matrimonio, lui possa prendere ancora con maggior impeto tale decisione per dedicarsi di più ai figli e ai nipoti. Intanto i fan incrociano le dita.