Uomini e Donne, la protagonista amatissima finita in tribunale | Le accuse sono gravissime

Uomini e Donne, l’amatissima e bellissima protagonista è finita in tribunale. Le accuse sono gravissime. I fan seriamente preoccupati per lei.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, sta per tornare a farci compagnia su Canale 5.

Infatti dall’11 settembre 2o23 lo rivedremo su Canale 5 con la conduzione dell’impeccabile Maria De Filippi. Le registrazioni si avvieranno invece a fine mese.

Ora come ora i nomi dei tronisti sono ancora sconosciuti. Tuttavia, fino a poche settimane fa, si diceva che ci potessero essere dei cambi per quanto concerne gli opinionisti, Tina Cipollari in primis. La vamp, stanca di tanto chiacchiericcio, ha affermato tramite un messaggio Social di essere stata confermata anche per la prossima edizione, ribadendo di non avere nessun problema con Pier Silvio Berlusconi.

Tuttavia anche i protagonisti della passate edizioni sono rimasti nel cuore dei telespettatori. E questo riguarda non solo il mitico Trono Over, ma anche quello Classico. E la protagonista in questione fa parte di quest’ultimo. Ha fatto capolino nel famoso studio in primis in veste di corteggiatrice di un giovane e affascinante tronista che tuttavia non la scelse.

Uomini e Donne, volto amatissimo in tribunale

Come sovente accade, alcune corteggiatrici, come corteggiatori, non scelti/e, salgono sul Trono già qualche mese dopo la mancata scelta. Lei ha aspettato un pochino di più, ma alla fine è diventata tronista. Tuttavia la sua non è stata una grande esperienza ed è tornata a casa anzitempo per sua decisione, senza aver concluso nulla. È stata molto criticata soprattutto dalla Cipollari.

Ci sono stati tra l’latro alcuni cavalieri che hanno dimostrato interesse nei suoi confronti. Uno fa attualmente parte della bellissima dama Ida Platano, mentre l’altro ne ha fatto parte in passato. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e di Riccardo Guarnieri. Ora la donna, volto amatissimo del dating show e con un bambino piccolo, è nei guai. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi.

Le dure parole di Federica Aversano

Stiamo parlando di Federica Aversano, accusata dall’ex compagno e padre di suo figlio, per una serie di reati come molestie, atti persecutori ecc. Lei , dopo un momento di smarrimento, ha ritrovato la serenità ed è partita all’attacco con i suoi avvocati. Tramite un comunicato la donna ha fatto sapere: “Ho fornito le prove documentali in mio possesso che dimostrano che non sono una stalker…”

Così ha iniziato il suo discorso l’ex tronista, che poi ha aggiunto: “Sono io la protagonista di questa triste storia, con la quale mi sono vista catapultare nel pianeta giustizia con accuse infamanti e calunniose che mi impongo di tutelare la mia immagine non solo dei personaggio pubblico ma anche di mamma“.