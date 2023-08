Michelle Hunziker, la confessione sulla sua condizione attuale è un fulmine a ciel sereno: “Mi sveglio e…” | Parole che arrivano al cuore

Michelle Hunziker si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto sul momento che sta vivendo: le sue parole.

La vita di Michelle Hunziker è da sempre ricca di colpi di scena ma nel corso degli ultimi due anni ci sono state tante novità con cui fare i conti.

Soprattutto dal punto di vista privato sono cambiate tante cose ed hanno tutte in qualche modo lasciato il segno.

Prima il divorzio dal suo secondo marito Tomaso Trussardi poi la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora ed infine la nascita del suo primo nipotino Cesare Augusto. Una serie di sorprese che sono arrivate una dopo l’altra.

Novità che hanno travolto Michelle che in queste ore si è lasciata andare ad un piccolo sfogo attraverso il suo profilo social.

Michelle Hunziker, le novità della sua vita: tempo di bilanci

Dal punto di vista professionale per Michelle in questi anni sono arrivate delle importanti soddisfazioni. Non solo è stata infatti confermata alla guida di Striscia la Notizia ma la rete le ha anche affidato uno show con il suo nome ossia Michelle Impossibile. Appuntamenti che sono già stati confermati anche in vista della prossima stagione televisiva.

Per quanto riguarda l’aspetto privato, la conduttrice porta avanti la sua vita da single dopo il secondo divorzio ed alcuni flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi. Inoltre affronta con ironia anche la sua nuova vita da nonna dopo la nascita di Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti ossia la primogenita della conduttrice e nata dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Adesso la conduttrice è in vacanza in Sardegna ed ha scelto di affidare un messaggio molto forte ai suoi social.

Michelle e il momento che sta vivendo: le sue parole

Mentre si trova in Sardegna, la Hunziker continua a tenere i suoi fan aggiornati. Di recente ha deciso proprio in vacanza di fare un piccolo bilancio degli ultimi mesi. In tal senso ha scritto sui social: “E ogni mattina mi sveglio con tanta gratitudine nel cuore… Ho qui la mia famiglia, le mie figlie tutte, il mio nipotino, mio fratello, cognata e nipote. Questo riempie anima e cuore“.

Nonostante quindi alcuni momenti difficili, la conduttrice può senza dubbio contare su tutta la sua famiglia che ha deciso di seguirla in vacanza e di trascorrere ancora del tempo con lei. Senza dubbio un momento particolare della sua vita ma allo stesso tempo tra i più sereni e felici.