Amadeus, la sua casa milanese sembra un’opera d’arte moderna: resterai a bocca aperta quando la vedrai

Amadeus, avete mai visto la sua casa milanese? Un concentrato di eleganza. Una vera e propria opera d’arte.

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, è certamente uno dei conduttori di maggior punta dell’Azienda di Viale Mazzini, nonché uno dei più apprezzati dagli italiani in assoluto. Sarà per la quinta volta consecutiva il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Lo ritroveremo poi anche alla conduzione dei suoi abituali quiz show preserali, ovvero I Soliti Ignoti e Affari Tuoi.

Possiamo dire che lui sia un uomo realizzato sia nel lavoro che nella vita privata. Felicemente sposato con la bellissima Giovanna Civitillo, ha messo con lei al mondo il giovane José. I due si dividono tra Roma e Milano per gli impegni lavorativi di entrambi. Se a Roma possiedono una casa molto ampia, al piano terra e dotata di tantissimo verde, ne possiedono anche una splendida a Milano.

Giovanna, che è ritornata da poco a lavorare dopo che il figlio è cresciuto, ha mostrato sui Social molti scatti della casa nel capoluogo lombardo. Difatti parliamo di qualcosa di eccellente, nonché un vero e proprio tripudio di eleganza e stile. Si tratta di un attico con una vista mozzafiato su Milano, a due passi dalla sede Rai nel cuore milanese.

Amadeus, la sua elegantissima dimora milanese

Punto di forza è la luminosità, che entra vigorosa da numerose finestre e che rende ancora più raffinato ed elegante l’interno. Aggiungiamo pure che l’appartamento è sito al 15esimo piano di un grattacielo sito vicino a Corso Sempione. Tra l’altro il palazzo è stato realizzato in occasione dell’Expo 2010, dunque piuttosto di recente.

Certamente si tratta di una dimora splendida e chic, oltre che molto moderna e dove la coppia che è sempre più unita sia dal lato lavorativo, che professionale, ha fatto ampio sfoggio del proprio amore per il Design e l’arredamento in generale. Difatti ogni mobile e oggetto non è stato né scelto né posto a caso. Altra parola d’ordine per la loro dimora milanese è ricercatezza.

Un’autentica opera d’arte, ricca di luminosità

Facendo un giro virtuale nella casa milanese di Ama e Giovanna possiamo notare che oltre la già citata luminosità e ricercatezza altra grande caratteristica è la scelta della padronanza dei colori bianco e oro. Presente è pure il parquet, che rende l’ambiente ancora più caldo, accogliente e confortevole.

Alle pareti troviamo tantissime fotografie che ritraggono la coppia nei vari momenti della loro storia d’amore. Grande spazio è poi dato alla tecnologia con un ampio schermo piatto in salotto, dove padre e figlio amano seguire con dedizione le partire della loro amatissima Inter. Insomma, possiamo proprio dire che la dimora milanese del buon Sebastiani sia un’autentica opera d’arte.