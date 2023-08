Kledi Kadiu, spunta il retroscena dietro l’addio ad Amici: fu lei a ‘costringerlo’ | Retroscena agghiacciante

Kledi Kadiu, a distanza di tanto tempo dal suo abbandono ad Amici, arriva la verità. Fu una donna a costringerlo. Da rimanerne sconvolti.

Kledi per tantissimi anni è stato uno dei maggiori punti saldi non solo del padre di tutti i talent che ogni anno è sempre un grande successo, ma anche di altri programmi della mitica Maria De Filippi. Fra di essi ricordiamo di certo pure C’è Posta Per Te, ove lui era solito danzare con la stessa vedova Costanzo.

Lei è stata la sua pigmaliona e la prima persona a credere ciecamente in lui e nel suo ragguardevole talento. Inoltre lo abbiamo anche visto a Buona Domenica. È stato molto attivo a Teatro, ha scritto un libro ed è stato attore protagonista del film Passo A Due.

Dunque il fatto di non vederlo più da anni non solo alla corte di Queen Mary, ma sul Piccolo Schermo in generale, è stata fonte di grandissimo e acuto dispiacere per il pubblico italiano.

Continua in ogni caso a seguirlo sui Social, dove è molto attivo, sia con la condivisione di post che il caricamento di Storie. Qui si mostra con la sua famiglia, della quale va molto orgoglioso. Nonostante qualche capello bianco in più è rimasto un uomo molto affascinante e dotato di una fisicità spettacolare grazie anche alla sua professione.

Kledi Kadiu, ha lasciato Amici per una donna

Ha aperto molte scuole di ballo e accademie in giro per l’Italia e oggi vive a Rimini con la sua famiglia. Ciononostante in molti hanno iniziato a chiedersi che cosa lo avesse spinto a lasciare la corte di Maria De Filippi. Alcuni pensarono che avessero litigato, ma non è così. Difatti sono rimasti grandi amici e si vogliono tutt’ora molto bene.

A quanto pare è per una donna che avrebbe preso tale decisione, ma solo dopo averci pensato molto bene. La sua è stata una scelta d’amore della quale non si è mai e poi mai pentito. Lo ha ribadito chiaramente pure nel corso di una sua intervista a cuore aperto, rilasciata per il settimanale familiare Nuovo.

La sua confessione

“Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al lavoro al giorno come facevo prima.”, ha rivelato candidamente il ballerino. Dunque è per via di Lea, questo è il nome della creatura, che lui ha deciso di lasciare Amici. Se la bimba è arrivata nel 2016, nel 2021 è stata poi la volta di Gabriel.

Lui attualmente è sposato con la bellissima Charlotte Lazzari, che sovente appare con lui suoi Social e porta sempre nel cuore Amici. Tuttavia di tanto in tanto, sentendone troppo la mancanza, ha fatto nel corso del tempo qualche incursione, anche solo in collegamento video e a distanza. Ora i suoi estimatori si augurano che voglia presto farne altre, magari di persona.