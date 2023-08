Al Bano e Romina, la verità sulla separazione: la colpa è stata della terza incomoda | La cruda verità

Al Bano e Romina, a distanza di tanti, tantissimi anni dal loro addio, arriva la verità sulla loro separazione. Tutto colpa della terza incomoda. I fan sono senza parole.

Brucia ancora nei cuori pulsanti dei loro tanti estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, la loro separazione. Del resto sono stati per tantissimi anni una meravigliosa coppia non solo di vita ma anche professionale. Con il loro amore e la loro musica hanno incantato milioni di persone in tutto il mondo.

Eppure c’è qualcosa che a un certo punto li ha divisi e che non ha più permesso loro di rimanere marito e moglie.

Durante il loro lungo matrimonio hanno messo al mondo ben 4 figli quali Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La primogenita, dopo una veloce quanto brillante esperienza televisiva, è sparita.

Il dolore è stato grande per i suoi genitori che non si davano pace e l’hanno cercata praticamente ovunque ma senza successo. Alla fine Al Bano, con il cuore spezzato in mille pezzi, si è convinto che la sua creatura non facesse più parte di questo mondo mentre Romina non si è mai voluta arrendere.

Al Bano e Romina, la verità sul loro addio

In molti hanno dunque iniziato a ipotizzare che ciò fosse stato il principale motivo della cristi coniugale tra i due, memori del fatto che se è vero che talvolta il dolore unisce, altre volte può allontanarle. Certo, per loro non deve essere stato facile subire questo dramma ma a quanto pare non è stato ciò che ha fatto mettere la parola addio sulla loro unione.

E non lo è stato nemmeno la grande fede che il cantante di Cellino San Marco ha sempre posseduto fin da ragazzo e che ancora oggi lo aiuta a guardare avanti anche nei momenti più bui. Non per nulla ha una sua chiesetta personale. Romina invece ha dichiarato di essere buddista oltre che una donna molto spirituale. Dunque che cosa è stato a causare l’addio tra di loro? Si parla di una terza incomoda.

Svelato il nome della terza incomoda

No, sebbene si parli al femminile, non si tratta di una donna bensì della marijuana che la Power, come ha sostenuto il suo tanto celebre ex marito durante una sua intervista fiume concessa recentemente al settimanale Oggi, fumava di continuo. Lui non sopportava questo atteggiamento anche perché lei non ne voleva sapere di smettere.

E così alla fine ciò li ha resi sempre più distanti anche se già lo erano parecchio. Tutto ciò è accaduto soprattutto dopo la scomparsa di Ylenia e poi non si è più aggiustato. Ora Al Bano e Romina sono in ottimi rapporti, si vogliono un gran bene come fratello e sorella a proseguo a collaborare insieme con successo dal punto di vista musicale.