Francesca Chillemi non se lo aspettava, l’annuncio della gravidanza arriva all’improvviso: “La famiglia si amplierà”

L’attrice Francesca Chillemi ha scoperto a sorpresa della gravidanza: l’annuncio improvviso fa impazzire i social.

In questi anni Francesca Chillemi ha vestito i panni di diversi personaggi divenuti iconici. Uno di questi è senza dubbio quello di Azzurra nella fiction Che Dio Ci Aiuti.

Un personaggio a cui continua a prestare il volto ed in programma in Rai vi è ancora almeno una stagione.

Sul set di questa fiction ha stretto anche alcuni legami speciali e conosciuto tanti volti più o meno noti.

Tra questi vi è anche una giovanissima attrice figlia di un noto regista che in questi giorni ha stupito tutti, comprese le sue ex colleghe. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come ha dato al mondo la sua lieta notizia.

Francesca Chillemi, la lieta notizia della sua collega: di chi si tratta

Sul set della nota fiction, la Chillemi ha fatto amicizia con diverse attrici e tra queste adesso vi è anche la giovanissima Simonetta Columbo. L’attrice e figlia d’arte ha prestato il volto al personaggio di Ginevra per ben due stagioni. Il suo personaggio è arrivato come novizia ma ha poi lasciato i voti per amore dell’avvocato Nico. Ad un passo dal matrimonio i due però si sono accorti di amare altre persone e si sono così lasciati ed i loro personaggi hanno abbandonato la fiction.

I due attori hanno portato però avanti i loro progetti sia lavorativi che personali e Simonetta sta a quanto pare per realizzare uno dei suoi sogni. Lo confermano le sue parole sui social ma anche alcune dolcissime foto che hanno conquistato anche le sue note colleghe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simonetta Columbu (@simonettacolumbu)

Simonetta Columbo presto mamma: il suo dolce annuncio

L’attrice ha di recente pubblicato su Instagram una serie di scatti in riva al mare insieme al suo compagno e con un pancino ormai evidente. La Columbo ha accompagnato le foto con una frase dolcissima: “Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare“. Molto presto quindi i due diventeranno genitori anche se non è ancora dato sapere se di una femminuccia o di un maschietto.

Intanto però sono arrivati numerosi messaggi e commenti. Tra questi anche quello della Chillemi che ha festeggiato l’annuncio con un secco: “Woww“. A lei si è unita anche Diana Del Bufalo che ha recitato con lei nella stessa fiction: “Omioddio Simoooo. Ma che bello!“. Una grande gioia per tutti ed ai genitori adesso non resta che viversi ogni attimo insieme in attesa della nascita.