William e Kate, a loro tocca la stessa sorte di Carlo e Diana: la voce spazza via ogni dubbio

William e Kate, a quanto pare alla splendida coppia toccherebbe la stessa identica sorte che toccò a Carlo e alla compianta Lady D. La voce che preoccupa.

Certamente ora Kate Middleton e il suo affascinante consorte, il Principe William, sono una delle coppie non solo più amate dal popolo inglese, ma nel mondo.

Addirittura i sudditi, dati e sondaggi alla mano, avrebbero auspicato che salissero loro sul torno dopo l’eventuale abdicazione di Re Carlo III. Così non è stato ed è diventato lui Re, mentre la sua elegantissima seconda moglie Camilla, è diventata regina tutti gli effetti e non solo consorte.

Ciò ha fatto balzare la mosca al naso a moltissimi, dal momento che la compianta Lady D, per ovvi motivi non è mai riuscita a ottenere questo titolo, ma l’ha fatto colei che è stata l’amante di suo marito per tanti anni. Moltissimi ancora oggi la rimpiangono e vogliono ricordare come si deve la principessa triste. Un epiteto ora come ora molto utilizzato per definire Charlene di Monaco.

Tuttavia se da un lato Camilla è riuscita a conquistare i cuori degli inglesi, grazie al suo incredibile charme, Kate lo ha fatto già fin da quando si è fidanzata con William. Quando poi l’ha sposato, è diventata pure un volto sempre più amato in tutto il mondo, nonché una vera icona di eleganza e stile per moltissime sue coetanee.

William e Kate i prossimi Carlo e Diana?

Un appellativo che oggi condivide con un’altra meravigliosa donna, più grande di lei di qualche anno, nonché molto in vista. Stiamo parlando della divina Letizia Ortiz. Tuttavia ora ci sarebbe un’ombra che aleggia sul capo della splendida Kate, nonché del marito. Difatti pare esserci qualcosa che leghi come una sorta di filo rosso i due giovani coniugi con Carlo e Diana.

Chiaramente ciò ha messo sull’attenti i loro estimatori, che si sono seriamente preoccupati dopo che una voce al riguardo si è fatta sempre più potente e diffusa a macchia d’olio. Tanto più che molti hanno incominciato sui Social a mormorare che se alcuni rumors spesso risultano infondati, parecchi altri, hanno alla base un fondo di verità. Ed è così scoppiato il Caos.

Fuori il nome della possibile amante del Principe

In poche parole si mormora che proprio come accadde a Carlo, pure William avrebbe un amante. I due avrebbero iniziato una liason solo un paio di anni fa. La fortunata, secondo la Stampa Inglese sarebbe Rose Hanbury. Si tratta di una bellissima donna classe 1984 ed ex modella professionista, con un patrimonio di 100 milioni di dollari.

Si è spostata con un marchese più grande di lei di 23 anni e ha tre figli. A quanto pare Rose avrebbe iniziato a rivolgere attenzioni nei confronti di William. Ed è per tale motivo che le coppie, che prima si frequentavano con una certa assiduità, hanno smesso di farlo. Tanto più che pare che ora la donna sarebbe in procinto di lasciare il marito, che ormai tratterebbe da tempo come il quarto figlio.