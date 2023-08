Noemi Bocchi, la terribile malattia ha colpito anche lei: condizione invalidante e intervento delicatissimo

Noemi Bocchi, grande paura per lei e per il suo celebre compagno Francesco Totti. La malattia che l’ha colpita e il conseguente intervento. Le sue reali e attuali condizioni di salute.

Ormai è un fatto consolidato e noto da tutti che sia lei, la sensuale e bellissima Noemi Bocchi, la donna che ha rubato il cuore del Pupone. I due, dopo un iniziale momento in cui avevano cercato di tenere nascosta la loro liason e di vivere il loro sentimento lontani dal clamore mediatico, ora possono amarsi alla luce del sole.

Entrambi hanno alle spalle un matrimonio finito con tanto di prole. Chiaramente non deve essere facile per Noemi, che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e non ne fa tutt’ora, vedersi travolgere dal chiacchiericcio, dopo essere diventata la dolce metà di del Pupone, un personaggio molto amato dagli italiani Tanto più che lo è anche l’ex moglie di lui, ovvero la splendisa Ilary Blasi.

Inoltre i fan della coppia sono ancora numerosissimi e sono rimasti alquanto annichiliti quando sono venuti a conoscenza della fine della loro unione.

Noemi con il suo attuale compagno vive a Roma. I due hanno preso una casa in affitto in centro, ma pare che siano in cerca di una nuova dimora. Difatti Francesco vorrebbe prenderne un’altra più ampia e più vicina a quella dove abitano tutt’ora i suoi figli.

Noemi Bocchi e la patologia di cui soffre

Costoro vivono ancora con la celebre mamma nelle villa all’EUR, dove fino a poco tempo fa viveva anche il loro papà. L’ex Numero 10 della Roma è chiaramente molto felice nell’appurare che i suoi ragazzi vadano molto d’accordo con Noemi. Non per nulla appaiono in tanti scatti Social pure in sua compagnia, felici e sereni.

Tuttavia la sua compagna lo ha anche fatto non poco preoccupare per via di alcuni problemi di salute che non vanno affatto sottovalutati. Tanto più che la patologia di cui soffre l’ha costretta a un intervento piuttosto delicato. A parlarne è stata la stessa Bocchi in un accorato post sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

L’intervento che ha subito e le sue odierne condizioni

La bellissima Noemi soffre di metastasi addominale. Altro non è che un allargamento dei muscoli retti dell’addominale che solitamente può verificarsi dopo una gravidanza o un parto gemellare. Queste le parole di Noemi al riguardo: “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata. Tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi.”

Così ha esordio la flower design nel suo lungo e accorato messaggio su Instagram. Sul finale si è augurata di risolvere a stretto giro questo disagio e ha lanciato un messaggio ricco di speranza: “Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò gratitudine e non solo tristezza“. Ora Noemi sta meglio ed è più serena.