Ilary Blasi, altro che Rolex: ecco cos’è sparito davvero da casa sua | Questa volta è tutto vero

Ilary Blasi, non sarebbero spariti solo i famosi e costosissimi Rolex. Ecco che cosa manca davvero dalla sua casa all’EUR.

Nonostante sia passato parecchio tempo dall’annuncio ufficiale dalla fine del loro matrimonio, fa ancora molto parlare il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Del resto il loro amore è durato tantissimi anni e parevano il ritratto della felicità coniugale. Sono anche stati fidanzati a lungo e hanno messo al mondo ben tre figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel.

Purtroppo le voci che parlavano della fine del loro amore alla lunga si sono rivelate veritiere, per il grandissimo dispiacere dei loro estimatori. Non è certo finita bene e i due per prendere accordi sono dovuti ricorrere alle vie legali. Tuttavia sono ancora in fase di elaborazione alcune spinose questioni. Se da un lato alcune si sono risolte, altre sono ancora in ballo, come quella dei famosi Rolex.

Sono molto costosi e il fatto che manchino ha fatto molto chiacchierare. Non sono infatti mancate neppure il siparietti al riguardo proposte da Striscia La Notizia. Ilary è rimasta a vivere con la prole nella villa all’EUR, dove viveva anche il suo ex marito. Francesco invece è andato a vivere in centro con la nuova compagna Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, che cosa è sparito per davvero dalla sua casa

I due sono in affitto e lui, con l’intento di stare più vicino ai figli, vorrebbe prenderne una vicina a quella dove vivono con la celebre mamma. Pare anche che ne voglia una piuttosto ampia, per ospitare le sue creature quando decidono di andare a trovarlo. Gradirebbe inoltre anche un bel giardino. Grazie agli scatti di Ilary e Chanel sui Social, sovente riusciamo a scoprire qualcosa sulla loro casa all’EUR.

Una casa da mille e una notte, ampia e ricca di vari comfort, oltre che di tanto verde. Tuttavia, osservando con attenzione ciò che la conduttrice romana ha postato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, abbiamo potuto notare che ci sia qualcosa che manchi all’interno della sua elegante e splendida dimora. Altro che Rolex!

Oltre ai Rolex sparito anche il busto

Questa mancanza si può riscontrare grazie alla condivisione di alcuni momenti video di un incontro che è avvenuto in quella dimora in compagnia di Teo Mammuccari. In poche parole Ilary ha trascorso una serata con gli amici, prendendo lezioni di ipnosi. Ciò si è svolto nell’area basement della villa e qui i fan più attenti hanno notato che manchi il busto luminoso di Francesco Totti ad opera di Marco Lodola.

Presente solo quello di Ilary, che è impossibile non notare. Dunque ad essere spariti non sarebbero soltanto i famosi e super costosi Rolex, ma anche codesto busto. Molti fan hanno comunque commentato che certamente la Blasi avrà voluto nasconderlo, visto che non è più sentimentalmente legata al Pupone. Ora in molti si chiedono se l’abbia restituito all’ex marito oppure no. Il mistero si infittisce.