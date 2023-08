Laura Chiatti, rapporto finito in mille pezzi: i due innamorati meritavano un finale migliore

Non tutte le storie d’amore sono eterne: anche i vip devono dire addio alla propria dolce metà quando la relazione non può più proseguire.

Attrice, modella, doppiatrice e cantante: Laura Chiatti è un’artista completa, amata da tutta Italia. Nata nel 1982 a Castiglione del Lago, trascorre la sua infanzia con la famiglia, con il grande sogno di diventare famosa. Debutta in televisione a 12 anni nel programma Karaoke, condotto da Fiorello. Nel 1996 però la sua carriera cambia rotta: vince il concorso di bellezza Miss Teenager.

Intanto non abbandona la passione per il canto, e incide due dischi in lingua inglese. A partire dagli anni 2000 torna sul piccolo schermo, entrando a far parte del cast di Un posto al sole, soap opera di Rai 3. Da quel momento la sua carriera di attrice decolla: la troveremo in numerose altre serie e in alcuni film italiani.

Il successo arriva quando debutta nel grande schermo, con il film del 2004 Mai + senza di Giacomo Campiotti. L’anno successivo è la volta di Passo a due, dove figura come protagonista insieme a Kledi Kadiu, e nel 2007 è co-protagonista del film Ho voglia di te, al fianco di Riccardo Scamarcio. Nel 2010 presta la sua voce al personaggio di Raperonzolo, nel film d’animazione Rapunzel – L’intreccio della torre, interpretandone anche alcune canzoni.

Negli ultimi anni la troviamo nella serie Braccialetti rossi, dove interpreta la matrigna di Davide, nel film Il professor Cenerentolo e nella serie televisiva di Sky 1993. Viene scelta come volto per la campagna pubblicitaria del profumo Forever di Laura Biagiotti.

La vita fuori da set

Oggi Laura è felicemente sposata con l’attore Marco Bocci. Formano una coppia stabile dal 2013, anche se ultimamente si vociferava di una presunta crisi, e che fossero in procinto di separarsi. Durante un’intervista nel programma Domenica In, la coppia ha raccontato a Mara Venier alcuni dettagli inediti della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti grazie ad una telefonata effettuata “per sbaglio”. Arca però ha ammesso che non si era trattato di un vero errore, ma era una scusa per contattare Laura nella maniera più discreta possibile.

Marco ha corteggiato telefonicamente l’attrice per quattro mesi, prima di invitarla a cena. Dopo appena due settimane dal primo appuntamento, hanno deciso di diventare marito e moglie. L’attore non aveva nessuna intenzione di sposarsi prima di conoscere Laura, ma la donna gli ha fatto cambiare idea. Sono convolati a nozze nel 2014, nella Basilica di San Pietro a Perugia, e Laura era in attesa del loro primo figlio. Entrambi hanno ammesso che il matrimonio è stata la più grande pazzia compiuta in tutta la loro vita, ma oggi, dopo dieci anni dal fatidico “sì” e due figli (Enea nel 2015 e Pablo nel 2016), i due sono ancora più uniti che mai. Eppure Laura non ha chiuso completamente con il suo passato.

La difficile decisione di rottura

In passato Laura Chiatti ha avuto diverse relazioni, tutte più o meno importanti, tra cui quella con l’attore Francesco Arca, con il quale ha convissuto per circa due anni e mezzo, prima di decidere di separarsi nel 2010. La motivazione della fine della relazione è molto semplice, non c’è nessun motivo grave che ha portato i due ad allontanarsi: il sentimento ormai si era esaurito. La decisione è stata presa dalla Chiatti, che all’epoca aveva dichiarato che Francesco non fosse la persona giusta per creare una famiglia.

“E’ stata una storia importante e facevamo progetti, lui voleva sposarmi, ma il rapporto si è esaurito. Non ho ne rancori ne rimpianti, la rottura stranamente non mi ha devastato, come avevo pensato!” aveva dichiarato la Chiatti, spiegando le motivazioni della loro rottura. Ad oggi i due sono in ottimi rapporti, tanto che entrambi, con le loro rispettive famiglie, trascorrono molto tempo insieme. Alcuni utenti del web hanno pensato che tra di loro sia scoccata di nuovo la scintilla, ma Laura e Francesco sono sicuri della loro amicizia e sono consapevoli del sentimento di bene fraterno che li lega da un paio di anni dopo la loro separazione.