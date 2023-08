Letizia di Spagna purtroppo non ce l’ha fatta, la triste notizia arrivata all’improvviso | Nessuno si aspettava questo annuncio

Letizia Di Spagna, brutta notizia per lei. La Reina non ce l’ha fatta. Nessuno se l’aspettava.

È certamente una persona molto in vista e una donna molto stimata e apprezzata nel mondo Letizia Ortiz. La Reina di Spagna è considerata, al pari di Kate Middleton, una vera e propria icona di eleganza e di stile da molte persone, donne in primis, sparse nel mondo. È molto attiva nel Sociale, soprattutto per quanto concerne l’aiutare i bambini in grave difficoltà.

Ed è per questo motivo che partecipa a moltissimi eventi a scopo benefico ai quali presta la sua immagine e mette in atto molti discorsi contenenti messaggi degni di nota.

È sempre più innamorata del suo Felipe, il Re di Spagna, con il quale fa coppia fissa da vent’anni. Con lui ha messo al mondo due figlie, quali Leonor e Sofia.

La prima è l’erede al trono e proprio ora si sta apprestando a frequentare l’Accademia Militare che frequentò il padre. Nessun favoritismo per lei e dovrà affrontare parecchi sacrifici per essere un domani pronta a governare la sua terra. Ciò è fonte anche di un po’ di dispiacere per Letizia, che vorrebbe trascorre molto più tempo con sua figlia soprattutto ora che siamo in estate.

Letizia di Spagna il suo fascino magnetico

Nonostante ciò non perde mai il suo sorriso. Non per nulla ogni volta che presenzia ad un evento sia da sola che con il suo affascinante marito, lascia tutti di stucco, anche e soprattutto per i suoi outfit. Lei è magnifica non solo con abiti eleganti, ma anche in tenuta casual, dal momento che possiede uno charme particolarmente magnetico.

Di recente però la Reina ha parlato di qualcosa che non è riuscita ad ottenere. La notizia è decisamente triste ed è giunta ai suoi estimatori come una sorta di fulmine a ciel sereno. Eppure è tutto assolutamente vero dal momento che è stata la stessa Letizia ad annunciarlo in nome della sua ingente schiettezza. Il video parla ben chiaro in merito.

Non ce l’ha fatta, il racconto del sogno infranto

Lo ha realizzato in occasione del 50esimo anniversario di Informe Semanal, il programma della TV spagnola che l’ha resa famosa ai telespettatori. Parlando della sua esperienza al programma la Reina ha raccontato: “Ero solo una supplente estiva più di 20 anni fa e posso solo ringraziarvi per esservi uniti a me con tutti i professionisti che da 50 anni ci aiutano a capire il mondo”.

Poco dopo è arrivata l’amara confessione: “Nel mio caso sono passati in punta di piedi e con l’illusione di vedere da vicino quella redazione, che è sempre stata il sogno degli studenti di scienze dell’informazione. Tutti volevamo diventare giornalisti dell’Informe Semanal. Io non ce l’ho fatta, ma a 50 anni Informa Semanal era ed è parte della mia vita.”