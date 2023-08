Pier Silvio e la Toffanin sposi, trapela la promessa segreta: la data delle nozze

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, nozze imminenti per la coppia. Trapela oggi la notizia di una promessa da tempo segregata.

Sono una coppia da moltissimi anni, anzi, da più di una ventina, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Affascinanti e vincenti, sono il ritratto del vero amore e della felicità. Hanno anche costruito insieme una meravigliosa famiglia, mettendo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Con preciso scopo di tenere le loro creature lontane il più possibile dal clamore mediatico e dal chiacchiericcio, che può diventare parecchio fastidioso, hanno deciso di prendere residenza a Portofino, dove possiedono una villa da mille e una notte.

Lui nell’ultimo periodo è rimbalzato agli onori della Cronaca per i cambiamenti, definibili come autentiche rivoluzioni, all’interno del palinsesti Mediaset.

Qui lui riveste il ruolo di AD, mentre lei è una delle conduttrici più amate dell’Azienda, dove opera da tantissimo tempo. La ritroveremo a partire da settembre 2023 di nuovo al timone del suo seguitissimo rotocalco. Stiamo parlando di Verissimo, che andrà nuovamente in onda, come è diventata una piacevole consuetudine da due anni a questa parte, sia nello spazio canonico del sabato che quello della domenica pomeriggio.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin e la dolcissima promessa

Stavolta Silvia dovrà vedersela nel primo caso a livello di share con Alberto Matano e La Vita In Diretta. La domenica invece dovrà fronteggiare Mara Venier e Domenica Inoltre che Francesca Fialdini con il suo Da Noi…A Ruota Libera. In attesa di ritornare più carica e in forma che mai tra un mesetto in TV, la conduttrice veneta si sta godendo un periodo di relax insieme ai suoi cari e al suo Pier.

Ora si è fatta forte la voce che parlerebbe di una promessa d’amore tra i due, che li porterebbe al matrimonio. Sebbene lei abbia più volte svelato di non vederlo come principale obiettivo e di preferire di scegliere ogni giorno la sua dolce metà perché lo vuole fare e non perché vincolata da un legame scritto, ora pare che sia giunto per lei il momento di indossare l’abito bianco.

La data delle nozze

In poche parole pare che Pier Silvio abbia promesso al compianto papà Silvio, durante l’ultimo periodo di degenza al San Raffaele a Milano, di sposare la sua storica compagna. In ogni caso, essendo sia lui che la Toffanin due persone estremamente riservate e che tendono a tenere distanti dai riflettori la loro vita privata, che tale per loro dovrebbe rimanere, non si sa come stiano realmente le cose.

Quel che è certo è che se veramente le nozze si celebreranno, opteranno per una cerimonia abbastanza intima e a porte chiuse. Non mancheranno parenti e amici più intimi, ma cercheranno con ogni forza a loro disposizione di tenere lontani la Stampa e i paparazzi, che sono sempre in agguato. Intanto i loro fan iniziano a sognare ad occhi aperti e attendono l’annuncio della data.