Elisa Isoardi, in un attimo si è ritrovata senza nulla: situazione disumana | Confessione tristissima

La conduttrice Elisa Isoardi ha parlato di un momento difficile della sua vita e di come poi tutto si sia risolto: un racconto da brividi.

Durante la prossima stagione televisiva ci sarà un grande ritorno in casa della Rai ossia quello di Elisa Isoardi. La conduttrice sarà al timone di Linea Verde Life ossia uno degli spin-off di Linea Verde.

Un ritorno che ha diviso l’opinione pubblica tra coloro che attendevano da tempo di vederla di nuovo a lavoro e chi invece la considera una raccomandata a causa del suo passato con Matteo Salvini.

Nonostante le tante critiche questa per lei è senza dubbio una buona notizia visto che solo poco tempo fa si è ritrovata a vivere un momento molto difficile in tal senso ma vediamo cosa ha rivelato.

Elisa Isoardi, il suo ritorno in Rai: tutti i dettagli

La Isoardi tornerà quindi al timone di uno dei format più amati di Rai 1. Un ritorno con polemica che ha deciso di commentare durante una recente intervista al settimanale Gente. La conduttrice ha deciso di rispondere a tutti coloro che la definiscono una raccomandata dall’ex compagno. Nel dettaglio la Isoardi ha fatto notare: “Sono tornata in Rai con il governo precedente che non mi sembrava di destra“.

Lo scorso anno la conduttrice si è infatti occupata di un appuntamento inedito al timone di Vorrei dirti che in onda su Rai 2 la domenica pomeriggio. Questo format è servito quindi alla conduttrice per difendersi e non solo perché la Isoardi ha rivelato come tornare alla conduzione di questo programma sia stata per lei una vera e propria salvezza ma vediamo il motivo.

Rai, il ritorno della Isoardi: un retroscena da brividi

Nel corso della sua intervista a cuore aperto, la Isoardi ha parlato del periodo più complicato della sua vita. Un momento che si è ritrovata a vivere alcuni anni fa: “Siamo quello che facciamo ed a giugno 2020 ritrovarmi all’improvviso ferma per la chiusura de La Prova del Cuoco non mi ha fatto stare bene. Mi sentivo spenta, un pò smarrita, non lo ricordo come un bel periodo“.

Dopo quella delusione la Isoardi si è messa alla prova prima come ballerina di Ballando con le Stelle e poi come naufraga durante una fortunata edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante questo ha raccontato di come il momento della svolta sia stato proprio quello della chiamata da parte della Rai che ha definito di pura felicità per lei.