Amadeus, un’anomalia ha colpito i suoi occhi: non esiste una cura purtroppo | C’è solo da rassegnarsi

Amadeus, paura per molti fan dell’amatissimo conduttore Rai. La malattia che l’ha colpito. Non esiste alcuna cura.

Sta meritatamente trascorrendo un’estate di relax in compagnia del figlio José e della moglie Giovanna Civitillo, il conduttore Rai.

Sebbene sia lontano dalla TV, non ha mai smesso realmente di lavorare. Non per nulla lo ritroveremo per la quinta volta consecutiva nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo a febbraio 2024.

Questa è l’ultima volta, come da lui annunciato, che si occuperà della Kermesse Canora. Potrà magari rivalutare l’offerta in futuro ma non per il 2025. Tutto il suo team sta lavorando alacremente per dare in pasto al grande pubblico qualcosa di unico e sensazionale. Sono al momento stati tra l’altro apportati vari cambiamenti, ma il più importante riguarderebbe lo storico regolamento.

Lo ha annunciato lo stesso Sebastiani in collegamento al TG1. Tanta è l’attesa anche di conoscere i nomi sia delle donne presenti come co-conduttrici, che dei cantanti in gara. Tuttavia, Amadeus tra un mese tornerà a farci compagnia ogni sera su Rai Uno, dopo il TG, con il suo quiz show I Soliti Ignoti. Lo farà poi prossimamente di certo anche con una nuova edizione di Affari Tuoi.

Amadeus e l’anomalia che lo ha colpito

Insomma, si preannuncia una stagione TV particolarmente calda per lui, che è uno dei conduttori Rai più apprezzati dal grande pubblico di ogni età. Tuttavia ora, a spezzare i cuori dei suoi estimatori è l’annuncio di una malattia che lo ha tristemente colpito e per la quale non esiste cura. Nessuno se ne è mai accorto e lui l’ha nascosta molto bene.

Ora però che è trapelata, il grande pubblico è molto preoccupato per lui e si chiede che cosa comporti tutto ciò per il professionista. Cominciamo con il dire che è qualcosa che è molto presente sin dalla nascita, sebbene in alcuni casi possa insorgere con il passare del tempo a causa di traumi o varie patologie. In Italia interessa oltre ben 2 milioni di persone e soprattutto gli uomini.

Il conduttore è daltonico, non esiste cura

In poche parole il buon Ama è affetto da daltonismo. Quest’ultima altro non è che una condizione che altera in maniera piuttosto acuta la percezione dei colori. Ed è per questo motivo che lui non può scegliersi da solo gli outfit, non soltanto nella vita privata, ma soprattutto quando è in TV. Dunque chiede aiuto alla sua accorta moglie per gli abbinamenti, onde evitare di uscire di casa con colori spaiati addosso.

In ogni caso per non sbagliare, cerca di optare per capi dai colori scuri, per lo più blu e neri, al fine di non commettere clamorosi errori. Quando poi deve calcare il prestigioso palco del Teatro Ariston si affida a professionisti del mestiere, quali ad esempio costumisti e stilisti, al fine di non giungere in scena con colori spaiati, come gli è già capitato nella sua vita a telecamere spente.