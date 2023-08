Karina Cascella, dopo anni il retroscena sull’addio a UeD: fu la ‘donna’ a costringerla ad andare via

Karina Cascella, in tanti la rimpiangono a Uomini e Donne. Sapete per quale motivo ha lasciato il dating show? Tutta colpa di una donna. Lo ha rivelato lei stessa.

È certamente una donna bellissima e dotata di un carattere forte e determinato, nonché di una schiettezza fuori da comune, la splendida Karina Cascella. È diventata famosissima presso il grande pubblico per la sua partecipazione al dating show più amato e chiacchierato dal pubblico italiano.

Qui ha conosciuto colui che poi è stato il suo compagno per tantissimo tempo. Stiamo parlando dell’ex tronista Salvatore Angelucci, con il quale ha messo al mondo la splendida Ginevra, oggi magnifica adolescente. Nonostante la loro relazione sia finita da un po’ di tempo, i due sono rimasti in contatto e in ottimo rapporti per via della creatura che hanno in comune.

Interagendo coi suoi numerosi followers su Instagram, Karina ha rivelato che il suo ex resta per lei una persona importante e un vero amico. Si sentono ogni giorno e di lui si sa che è lanciatissimo come DJ in tutto il mondo.

La Cascella è lontana da molto tempo dalla televisione ma non esclude, come ha rivelato tempo fa nel corso di un’intervista a cuore aperto per il magazine ufficiale di Uomini e Donne, che non le dispiacerebbe affatto tornarci.

Karina Cascella, a distanza di anni la verità sull’addio a UeD

E ci tornerebbe volentieri in veste di conduttrice di un bel programma, magari in prime time. È parecchio attiva sui Social ed è impegnatissima con un ristorante di specialità argentine che ha aperto con alcuni soci nella città di Bergamo e che ha chiamato Matambre. Oggi Karina è felice accanto all’affascinate Max Colombo, che lavora assieme a lei nel già nominato ristorante.

Insomma, i suoi fan sono felici di appurare che lei stia bene e che si senta appagata sotto ogni punto di vista. In ogni caso sono in tantissimi a rimpiangere il fatto di non vederla più da tantissimi anni in veste di opinionisti a Uomini e Donne. Tanto più che lei è rimasta in ottimi rapporti con tutti i suoi colleghi, oltre che con la stessa Queen Mary. Dunque per quale motivo ha scelto di lasciare UeD?

La donna che la costrinse ad andare via

“In realtà è stata una serie di coincidenze. Nel 2008 fui chiamata per partecipare a La Talpa. Maria mi disse “Vai, vinci e torna” e così fu. Ma ero rimasta incontra di Ginevra e, nata lei, sono tornata a Uomini e Donne, dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma-Milano e ho scelto di stare con la mia bambina”, ha svelato l’ex opinionista al già nominato magazine del programma.

Insomma, la sua è stata una scelta dettata espressamente dal cuore e non da altri motivi, come ad esempio i possibili litigi con il team autorale e/o con la stessa autrice. Oggi Karina si descrive sul suo Profilo Ufficiale Instagram follemente innamorata della sua bambina e del suo compagno, oltre che una donna impulsiva, testarda e sincera. Ed è infatti così che la descriverebbero pure i suoi tanti estimatori.